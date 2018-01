Thomas Chabot a eu peur pendant quelques secondes...

Thomas Chabot a appris jeudi la nouvelle que toute recrue espère recevoir de la part de la direction de son équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) : le défenseur québécois peut commencer à chercher un appartement à Ottawa, puisque les Sénateurs retiendront ses services jusqu’à la fin de la saison 2017-2018.

Randy Lee, le directeur général adjoint, est venu me voir après le match (contre les Blues de St. Louis)», a raconté Chabot en entrevue à l’émission #LavoieDubé sur TVA Sports vendredi.

«Il m’a dit de venir prendre une marche et, normalement, quand on part prendre une marche, c’est pour se rendre dans le bureau (du directeur général) Pierre Dorion et se faire renvoyer à Belleville.



«J’ai eu peur pendant quelques secondes. Dorion m’a dit que, de la façon que j’ai joué et que je me suis amélioré dans ma propre zone comme on me l’avait demandé, j’ai mérité de rester.»



Chabot vivait chez son coéquipier Derick Brassard depuis plus de trois semaines.

«Je ne l’ai pas vu verser de larme en apprenant mon départ! a ri l’ancien des Sea Dogs de Saint-Jean dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). On va finir par s’ennuyer l’un de l’autre.»

Les bienfaits de la Ligue américaine

Chabot a disputé 13 rencontres en cours de campagne avec les Senators de Belleville, filiale des Sénateurs dans la Ligue américaine (LAH). Le choix de premier tour d’Ottawa au repêchage de la LNH en 2015 argumente que ces parties l’ont aidé dans son transit des juniors vers les professionnels.



En tant que jeune qui vient du junior, on joue contre des gars de notre âge ou plus jeunes, donc de la même force physique. En arrivant dans la LNH, on joue contre des gars plus vieux, plus forts et c’est un ajustement.

«Pour être honnête, la Ligue américaine nous prépare quand même assez bien. Tu t’attends à ce que ce soit plus facile avec quelques matchs préparatoires dans la LNH, mais la Ligue américaine c’est un très bon niveau de jeu.»

Tout un parcours

L’année 2017 aura été fertile en rebondissements et en succès pour Chabot. Après avoir récolté l’argent dans une finale crève-cœur contre les États-Unis au Championnat mondial de hockey junior, l’arrière a remporté la coupe du Président avec les Sea Dogs et peut aujourd’hui se targuer de partager la glace avec son propre capitaine chez les Sénateurs, Erik Karlsson, double récipiendaire du trophée Norris.



«Souvent, j’en parle avec ma famille: quand tu prends le temps de t’asseoir et de penser à tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année, c’est assez spécial. En même temps, c’est ce que je veux faire depuis que je suis tout petit. Je me sens privilégié de jouer avec Karlsson que je trouvais extrêmement bon quand je le regardais à la télé plus jeune.»

Chabot totalise trois buts et neuf points en 24 matchs cette saison avec les Sénateurs.