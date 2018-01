Simona Halep a eu très chaud aux Internationaux d'Australie

La favorite roumaine Simona Halep a évité l’élimination de peu contre l’Américaine Lauren Davis, samedi au troisième tour des Internationaux d’Australie, au bout d’une victoire de 4-6, 6-4, 15-13 en 3h45.

Halep a sauvé trois balles de match d'affilée au troisième set avant de s'imposer face à la 76e mondiale.

An epic.



There's no other way to describe it. #AusOpen pic.twitter.com/yh3yHzhbUV