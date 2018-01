Rafael Nadal accède facilement au 4e tour à Melbourne

Rafael Nadal a réussi une nouvelle démonstration aux Internationaux d'Australie vendredi à Melbourne où il a démoli le Bosnien Damir Dzumhur, 30e mondial, 6-1, 6-3, 6-1 pour se qualifier pour le quatrième tour.

L'Espagnol, no.1 mondial et finaliste sortant, n'a perdu que 21 jeux au total lors de ses trois premiers matches. Il affrontera au prochain tour l'Argentin Diego Schwartzman, 26e joueur mondial.

Nadal a été particulièrement rigoureux, ne commettant que 18 fautes directes pendant tout le match. Il n'a concédé qu'une fois son service contre sept bris réussis.

Il avait annoncé la couleur en remportant le premier set en seulement 22 minutes.

Le Majorquin avait dû retarder son début de saison à cause des séquelles de la blessure au genou qui l'avait contraint à l'abandon au Masters. Mais il ne semble plus du tout souffrir à Melbourne, où il cherche un deuxième titre après celui de 2009 et un 17e en Grand Chelem.

Kyrgios vient à bout de Tsonga

L'Australien Nick Kyrgios a éliminé son idole, le Français Jo-Wilfried Tsonga, dont les exploits l'avaient inspiré dans son enfance, en quatre manches de 7-6 (5), 4-6, 7-6 (6), 7-6 (5) au troisième tour.

«Gagner contre Jo, c'est un rêve qui devient réalité», a dit Kyrgios, qui avait été le plus grand fan du Français lorsqu'il avait treize ans.

Ce match entre grands serveurs (28 as chacun) s'est joué à peu de choses. Souvent dominé dans l'échange, l'Australien a été le meilleur dans les trois bris d'égalité. Dans le troisième, quand le Français menait 5-2 avec deux services à suivre, l'Australien a avoué qu'il «commençait déjà à se préparer pour le cinquième set». Il allait en fait aligner cinq points pour conclure le match.

Tsonga n'a pas caché qu'il quittait le tournoi «un peu frustré». «Ce n'est pas loin d'être un match complet, mais il manque le principal, les moments importants. J'ai été un peu timide, j'ai parfois fait de mauvais choix», a-t-il dit.

Le finaliste de 2008 s'est emporté à la fin du troisième set contre un spectateur qui l'importunait. «Entre mes deux services, sur la balle de set, il me disait: "tu la sens la pression?" C'est pas cool. Je lui ai dit de descendre pour voir s'il sentirait la pression en venant à côté de moi», a-t-il raconté.

Dimitrov souffre, mais passe

Laborieux au tour précédent, le Bulgare Grigor Dimitrov a encore souffert pour se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens du Russe Andrey Rublev, 20 ans, en quatre matchs serrées 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Le vainqueur du dernier Masters, N.3 mondial, a pris sa revanche sur ce grand espoir du circuit, 32e mondial, qui l'avait battu à l'US Open en septembre.

«Ce sont les matches les plus importants, quand je trouve les solutions alors que ça ne va pas très bien. Physiquement, ça va bien, la chaleur ne m'a pas gêné, c'est bon signe», a dit le Bulgare.

Dimitrov avait eu le plus grand mal à franchir le deuxième tour face à un adversaire peu coté, l'Américain McKenzie McDonald, issu des qualifications, qui l'avait poussé au cinquième set.

Il affrontera en huitièmes de finale le Français Jo-Wilfried Tsonga (15e mondial) ou l'Australien Nick Kyrgios (17e).

Résultats

Simple messieurs (3e tour):