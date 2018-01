PGA : Andrew Landry prend les commandes du Défi CareerBuilder

L’Américain Andrew Landry s’est emparé de la tête du classement provisoire du Défi CareerBuilder au terme de la deuxième ronde, qui était disputée vendredi à La Quinta, en Californie.

Landry a réalisé sept oiselets sur le parcours qu’il a conclu avec un pointage de 65 (-7). Il détient un coup d’avance sur l’Espagnol Jon Rahm qui pointe au deuxième rang avec un cumulatif de 129 (-15). Meneur à l’issue de la première ronde, Rahm a joué pour 67 (-5) à sa deuxième sortie, tout comme l’Américain Jason Kokrak. Ce dernier a également perdu une place au classement et se retrouve au troisième rang avec un total de 130 (-14).

Les Américains Zach Johnson, Michael Kim et Martin Piller sont à égalité au quatrième rang avec un cumulatif de 131 (-13). Johnson et Kim ont réalisé des bonds de 19 places après avoir complété la deuxième ronde avec une marque de 64 (-8).

Adam Hadwin, de la Saskatchewan, a de son côté grimpé de cinq échelons après avoir rapporté une carte de 67 (-5) à l’issue de la deuxième ronde. Il est présentement 10e à égalité avec huit concurrents et à cinq coups du meneur.

Pour sa part, l’Ontarien Corey Conners a réalisé un score de 68 (-4) vendredi pour monter de six places et s’installer au 36e rang. Il accuse huit coups de retard sur Landry.

Après avoir enregistré un pointage 71 (-1), l’Ontarien Ben Silverman a perdu 44places au classement où il est présentement 67e.

Le Manitobain Nick Taylor, qui a également enregistré une carte de 71, est passé de la 42e à la 82e place et présente un cumulatif de 139(-5). Enfin, les Ontariens Mac Hughes, David Hearn et Mike Weir sont respectivement 90e, 137e et 151e.

Le champion en titre de l’événement, l’Américain Hudson Swafford, est présentement 19e avec un cumulatif de 134 (-10).