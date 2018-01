Les Senators dominent le Rocket

En marquant deux buts, Gabriel Gagné a sonné la charge pour les Senators de Belleville qui se sont imposés par marque de 4-1 face au Rocket, vendredi soir, à Laval.

Gagné a ouvert la marque tôt en première période avec son 13e filet de la saison. Il est revenu à la charge au deuxième engagement, au cours duquel les Senators ont touché la cible à trois reprises.

Jordan Murray et Mike Blunden ont tous deux enfilé l’aiguille en moins d’une minute. Gagné a complété le travail six minutes plus tard.

L’unique but du Rocket a été inscrit par Adam Cracknell au début du troisième tiers. Il s’agissait de son 15e de la campagne. Matt Taormina et Nikita Scherbak ont obtenu des mentions d’aide sur la séquence.

Danny Taylor a livré une solide performance devant le filet des Senators en repoussant 36 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Charlie Lindgren a été chassé de la rencontre après avoir accordé quatre buts sur 10 tirs. En relève, Michael McNiven a réalisé 13 arrêts.