Les bons plans de Rémi Garde

Publié aujourd'hui à 21h24

Mis à jouraujourd'hui à 21h26

Que peut-on dire de ce repêchage de la MLS version 2018? Minnesota a bien manœuvré, Chicago s’est amélioré et Atlanta a réalisé un coup d'éclat en parallèle.

Quant à l'Impact? Aux yeux de la MLS, Montréal a peut-être fait profil bas au cours de cette journée pas comme les autres. Mais aux yeux de tous ceux qui suivent le club, c'est une autre histoire.

En effet, par ses actions et par ses mots, le club a mis de l’avant la politique sportive la plus claire et la plus cohérente de son histoire. Le Bleu-Blanc-Noir avait besoin d’un Rémi Garde et de ce « plan » qu’il a vanté.

Nombreux étaient ceux qui espéraient voir l’effectif se garnir d’éléments prometteurs issus des rangs universitaires. Ça n’a pas été le cas. Pas grave, car l’Impact a fait mieux.

Comme je m’y attendais (et je n’étais pas le seul), le club a préféré échanger ses très enviables quatrième et septième choix pour récupérer un total de 350 000 dollars d’argent d’allocation.

Ce pactole va permettre de concrétiser la venue de joueurs aguerris et talentueux. Car la réalité est que l’Impact n’avait pas tellement besoin d’ajouter de nouveaux espoirs. Certes, il fallait rajeunir l’effectif, mais Garde n’est pas venu à Montréal pour diriger une garderie.

Non, le club devait surtout se donner les moyens financiers d’acquérir des leaders techniques et des meneurs d’hommes, bref, des cadres pouvant éclairer d’une autre lumière le recrutement déjà effectué.

Ça tombe bien, le directeur technique Adam Braz a confirmé les venues de Saphir Taïder, Zakaria Diallo et Jeisson Vargas. Garde a aussi évoqué la venue d’un autre défenseur central. L’équipe commence réellement à prendre forme – mais elle a encore besoin de quelques renforts.

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

La logique

Au-delà du plan qu’avait l’Impact en vue de ce repêchage, ce que j’apprécie particulièrement est le raisonnement qui a abouti à cette stratégie. Garde a en effet profité de l’occasion pour réaffirmer son engagement envers la jeunesse du club.

Selon lui, certains éléments de l’Académie tapent déjà à la porte de l’équipe première, et méritent une chance qui leur aurait sûrement été refusée advenant la sélection de joueurs au repêchage. Un exemple? On me dit que Mathieu Choinière (le frère de l’autre), qui rayonne avec les U19, sera au camp d’entraînement de l’Impact.

Mais attention, Garde n’est pas idéaliste pour autant. Il est surtout pragmatique : il a évalué tous les joueurs disponibles au repêchage, mais en a conclu que les jeunes de l’Impact qu’il a vus à l’œuvre étaient aussi bons, voire meilleurs – le seul faisant exception étant Joao Moutinho, sélectionné au premier rang par le LAFC.

Il y a une certaine droiture chez le nouvel entraîneur-chef de l’Impact qui se reflète dans toutes ses actions. Quand il dit ne pas vouloir entrer dans une logique de plus-value financière pour convaincre un joueur de quitter l’Europe, quand il évoque la nécessité d'une motivation naturelle, on sent qu'il a d'abord appliqué cette logique à lui-même.

À l’image de son entraîneur, le nouvel Impact se dévoile de plus en plus. Le brouillard n’est pas encore tout à fait dissipé, mais je le dis sans nuance, pour une fois : j’aime la direction que ce club prend.