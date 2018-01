LeBron James veut un match des étoiles plus compétitif

En changeant le format de son match des étoiles, qui aura lieu le 18 février à Los Angeles, la NBA espère offrir un meilleur spectacle à ses partisans. Un souhait que partage la plus grande vedette de la ligue, LeBron James.

«Ils ont fait ces changements pour que le match soit plus compétitif, a indiqué le célèbre joueur des Cavaliers de Cleveland au réseau ESPN. Le match des étoiles n’a pas été à la hauteur des attentes au cours des dernières années. Je prends la responsabilité, comme les autres joueurs qui y participeront, de jouer de la bonne façon et d’être compétitifs. Nos fans le méritent.»

Même si la défensive n’est jamais en vedette dans les matchs d’étoiles, les pointages au cours des deux dernières présentations de l’événement ont été particulièrement élevés. L’Association Ouest l’a emporté 192-182 en 2017 et 196-173 en 2016.

Le nouveau format de la rencontre est inspiré du modèle que la Ligue nationale de hockey (LNH) avait implanté il y a quelques années. Les capitaines, James et Stephen Curry, des Warriors de Golden State, sélectionneront leur équipe, dès la semaine prochaine, sans se soucier des Associations.

La NBA, contrairement à la LNH, n’a toutefois pas l’intention de téléviser le repêchage.

DeRozan parmi les premiers?

L’identité des joueurs partants, qui ont été choisis par un vote du public ainsi que par les joueurs et certains membres des médias, a été dévoilé jeudi soir. DeMar DeRozan, des Raptors de Toronto, fait partie du groupe puisqu’il a été le deuxième arrière à recevoir le plus d’appuis dans l’Est, derrière Kyrie Irving, des Celtics de Boston.

Reste à savoir à quel moment il sera sélectionné par Curry ou par James. Le meneur de jeu des Warriors a lancé à la blague qu’il n’allait sélectionner que des arrières pour former l’équipe avec le plus de «petits» joueurs possible.

En plus de DeRozan, James et Irving, Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, et Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie, complètent la formation partante de l’Est.

Dans l’Ouest, les autres partants sont James Harden, des Rockets de Houston, Kevin Durant, des Warriors, de même qu’Anthony Davis et DeMarcus Cousins, tous deux des Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Les joueurs substituts seront nommés mardi et la composition des équipes, à la suite du repêchage, sera rendue officielle jeudi.