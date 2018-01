Le réflexe de Karl Alzner

Karl Alzner, défenseur des Capitals de Washington de 2008 à 2017, a écopé d’une pénalité mineure pour coup de bâton en fin de première période contre son ancienne équipe, vendredi au Capital One Arena.

L’arrière des Canadiens de Montréal s’est instinctivement dirigé vers le cachot des Capitals avant de réaliser son erreur, ce qui a donné lieu à une scène cocasse.

Karl Alzner went to the #ALLCAPS sin bin before going to the right one �� #CapsHabs pic.twitter.com/aH0rMyMcc0