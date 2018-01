Le portrait se précise pour le onze montréalais

L’Impact n’a peut-être pas accueilli de nouveau joueur vendredi, mais le portrait commence tout de même à se préciser.

«Je ne vous cache pas qu’on est en discussions assez proches avec certains joueurs, mais tant que rien n’est signé, il faut être très prudents. Il y a des contacts très avancés pour certains et avancés pour d’autres», a convenu Rémi Garde.

L’entraîneur-chef a confirmé les liens évidents avec l’arrière franco-sénégalais Zakaria Diallo, dont le Stade brestois a annoncé le départ vers Montréal, jeudi. Garde a laissé entendre que ça ne s’arrêterait pas là. «Nous sommes très près de signer Diallo, c’est le premier et nous en avons ciblé un autre.»

On peut se demander si l’autre joueur ciblé est Nehuen Paz, un arrière central argentin de 24 ans dont le nom a souvent été lié à l’Impact depuis un mois.

Très près

Le directeur technique, Adam Braz, s’est montré encore plus clair quand il a commenté le dossier Diallo.

«Diallo est plus près qu’on pourrait le penser, a-t-il assuré. C’est imminent et on va l’annoncer dans les prochains jours. Il reste des détails à régler.»

Il a également confirmé l’arrivée prochaine de Saphir Taïder, un milieu de terrain franco-algérien qui évolue actuellement avec Bologne.

«Il y en aura d’autres après Diallo et Taïder. L’argent nous donne la flexibilité de mettre d’autres joueurs sous contrat ou de faire un échange à l’intérieur de la ligue», a précisé Braz en invitant les partisans à la patience.

«Les signatures internationales prennent parfois plus de temps, on doit vivre avec ça.»

Disons que dans le cas de Taïder, c’est assez clair qu’il s’en vient en MLS puisqu’une photo de lui et son agent circulaient sur Twitter hier. On le voyait signer des documents, dont un avec un logo de la MLS en évidence.

Excellente signature

L’arrivée de Taïder, qui sera annoncée d’ici quelques jours, ravit Braz d’autant que le milieu de terrain s’est engagé pour un contrat de trois ans avec une année d’option.

«C’est une excellente signature parce qu’il n’a que 25 ans, il a joué une centaine de matchs au plus haut niveau en Europe. Il va amener beaucoup à l’équipe.

Il croit au projet et il est fébrile de se joindre au club. Il est dévoué et va jouer un rôle important.»