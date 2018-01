La question du deuxième gardien se pose

Il devient de plus en plus clair que les Canadiens de Montréal ne participeront pas aux prochaines séries éliminatoires, mais l’organisation continue d’employer à profusion Carey Price devant le filet.

Vendredi, le second Antti Niemi a obtenu un premier départ en 10 matchs. Le vétéran de 34 ans n’a enregistré que deux décisions en quatre parties à Montréal et les chances sont que son avenir n’est pas avec le CH, tandis que le jeune Charlie Lindgren fourbit ses armes dans la Ligue américaine.

Quelles décisions les Canadiens doivent-ils prendre au sujet des réservistes de Price? Les experts Dany Dubé et Renaud Lavoie se sont penchés sur la question à l’émission #LavoieDubé sur TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Dany Dubé :

«Lors de quelques matchs à l’étranger, on pourrait lever le pied un peu avec Carey Price. On a aussi une décision à prendre à long terme. Qu’est-ce qui va se passer l’an prochain? Niemi fera-t-il partie de l’entourage de l’équipe? Probablement pas, mais il est là maintenant et est prêt à contribuer.»

Renaud Lavoie :

«L’organisation fait face à une décision : garder Niemi jusqu’à la fin de la saison ou dire à Charlie Lindgren de venir prendre de l’expérience dans la LNH pour le préparer à la saison prochaine. J’aime beaucoup mieux cette deuxième option que de garder Niemi en sachant très bien que son avenir n’est pas dans l’organisation.»