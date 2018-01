Julien : «Je n’ai jamais vu un match avec autant de poteaux!»

Les Canadiens de Montréal avaient besoin de rebondir vendredi, deux jours après leur contre-performance à Boston. C'est exactement ce qui s'est produit.

L'entraîneur-chef Claude Julien a eu chaud, mais la sortie de sa troupe chez les Capitals de Washington lui a plu, malgré le match qui a failli leur échapper après 40 minutes.

«Je n’ai jamais vu un match avec autant de poteaux, a-t-il dit après la victoire de 3-2. C’est bon qu’on ait été récompensé à la fin.»

«On était déçu de notre dernier match. On s'est encouragé et il fait continuer de construire sur nos victoires. Il faut rester optimistes et croire en nous.

«Il faut donner le même effort demain», a-t-il prévenu en vue du match contre les Bruins, samedi soir.

