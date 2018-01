«Il faut sortir un gros match», dit Yanick Jean

L’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, s’attend à un effort impeccable de la part de tous ses joueurs samedi tandis que le chandail d’Éric Fichaud sera hissé dans les hauteurs du Centre Georges-Vézina lors de la visite des Olympiques de Gatineau.

Il s’agira d’un moment spécial pour l’ancien gardien des Sags qui sera entouré de plusieurs anciens coéquipiers, dont Yanick Jean, avec qui il a gagné la Coupe du Président en 1994. Le pilote des Saguenéens veut que ses joueurs jouent avec le sentiment d’appartenance.

«Il faut sortir un gros match et le remercier pour ce qu’il a fait pour les Saguenéens de Chicoutimi. Je m’attends à un effort impeccable sur toute la ligne de la part de nos joueurs, c’est une question de respect», a lancé Jean.

Éric Fichaud aura passé trois saisons dans l’organisation des Sags où il a été l’un des meilleurs gardiens à avoir passé au Saguenay. L’entraîneur-chef Yanick Jean n’a que de bons souvenirs à propos de son bon ami.

«Je suis convaincu que je vais avoir des frissons derrière le banc. Il a joué toute sa carrière avec les Saguenéens en plus de gagner la coupe. C’est un athlète et une personne extrêmement importante pour notre organisation. Ça va être un match spécial», a fait part le pilote des Bleus.

Face aux Olympiques

Les Saguenéens auront toutefois un lourd test puisque les Olympiques surprennent depuis le début de la saison. L’offensive des Bleus devra être meilleure, elle qui a seulement marqué trois buts lors des trois derniers duels.

«On a mieux fait certaines choses par rapport à notre implication, notre travail et notre surpassement, mais on a des choses à améliorer pour marquer plus de buts», disait Yanick Jean.

L’attaquant Liam Stevens effectuera un retour au jeu tandis que le défenseur Samuel Duchesne a été suspendu un match pour son geste d’agresseur face aux Islanders de Charlottetown.

Enfin, Jean a confirmé qu’Alexis Shank sera son gardien partant.