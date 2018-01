Gabriela Dabrowski poursuit sa route en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont accédé au troisième tour de l’épreuve de double féminin des Internationaux de tennis d’Australie, vendredi à Melbourne.

Dabrowski et Xu, sixièmes têtes de série du tournoi, ont signé une victoire en deux manches identiques de 6-4 face à la Russe Ekaterina Alexandrova et la Lettone Anastasija Sevastova.

La Canadienne et la Chinoise, qui ont mis en jeu 81 % de leurs premières balles de service, ont eu besoin de 1 h 25 minutes pour disposer de leurs adversaires.

Dabrowski et Xu ont réussi 13 coups gagnants contre sept pour Alexandrova et Sevastova. Elles ont également réussi à convertir cinq de leurs six balles de bris. La Russe et la Lettone n’y sont parvenues que trois fois en 10 occasions.

Au troisième tour, elles affronteront les gagnantes du match opposant les Allemandes Mona Barthel et Carina Witthoeft à la Japonaise Shuko Aoyama et à la Chinoise Zhaoxuan Yang, 11es favorites.