Francis Leclerc inspire encore le Drakkar

Inspiré par une autre brillante prestation de son gardien de but Francis Leclerc, le Drakkar de Baie-Comeau a salué son retour à la maison avec une victoire spectaculaire de 5-4, vendredi soir, devant les Islanders de Charlottetown.

Les matelots du navire sont parvenus à se venger face à leurs visiteurs des Maritimes, mais peuvent dire un gros merci à leur homme masqué, qui a de nouveau réalisé des prouesses devant sa cage.

Mitraillé de 48 rondelles, dont 19 au cours de la troisième période, le numéro 35 a multiplié les arrêts clés pour garder son club dans la partie et permettre au Drakkar de se sauver avec ce gain in extremis.

C’est finalement un but du Russe Ivan Chekhovich (son 16e) lors d’un jeu de puissance, qui a permis aux Nord-Côtiers de se faufiler après avoir vu le défenseur Bradley Lalonde créer l’égalité à quatre partout, quelques minutes plus tôt, avec un but marqué en désavantage numérique.

«Les joueurs n’ont pas joué un mauvais match, mais ils semblaient manquer d’émotion et c’est ce que nous leur avons dit après la deuxième période. Nous avons débuté la troisième avec un avantage numérique qui n’allait absolument nulle part. Heureusement on s’en est bien sorti par la suite», a résumé le pilote Martin Bernard.

Le Drakkar a commis par un, mais deux revirements lors de cette attaque à cinq, qui a permis à l’ennemi de bénéficier de deux échappées consécutives face au gardien de but Francis Leclerc.

Ce dernier a brillamment fermé la porte à chaque fois. «Non, je n’étais pas trop nerveux et j’avais confiance de voir les gars revenir en force par la suite et c’est ce qu’ils ont fait.

On savait qu’on pouvait remporter ce match», a commenté la deuxième étoile de la partie.

Bombardé plus souvent qu’à son tour depuis qu’il est monté à bord de l’équipage, le vétéran cerbère de 19 ans est loin de se plaindre. «Je suis là pour bloquer des rondelles et avoir du plaisir. Je n’ai pas de problème avec cela.»

En bref

Première étoile de la rencontre, l’Américain Luke Kirwan a également disputé un fort match avec ses 15e et 16e filets de la campagne. Ses compagnons de trio Jordan Martel (trois aides) et D’Artagnan Joly (deux passes) ont aussi brillé offensivement.



Auteur d’un tour du chapeau, la veille, à Chicoutimi, l’attaquant Daniel Hardie a ajouté deux autres buts à sa fiche dans le camp des visiteurs.

Saku Vesterinen et Sam King ont aussi touché la cible dans le revers.

Le Drakkar jouera son prochain match, dimanche après-midi, alors qu’il recevra la visite des Olympiques de Gatineau.