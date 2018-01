DeSmith et Hornqvist ont raison des Kings

Casey DeSmith a repoussé 28 rondelles à son premier départ dans la LNH et Patric Hornqvist a signé un doublé pour mener les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 3-1 aux dépens des Kings, jeudi soir, à Los Angeles.

À VOIR : Sommaire

Evgeni Malkin a fourni un but et une mention d’aide pour les visiteurs et son coéquipier Sidney Crosby a quant à lui prolongé à six sa séquence de points en obtenant une passe. Le capitaine des Penguins revendique 14 points, dont trois buts, durant cette période.

Adrian Kempe a inscrit l’unique but des Kings, qui ont essuyé une cinquième défaite consécutive.

Jonathan Quick a bloqué 28 tirs dans la défaite des siens.