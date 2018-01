Canadiens: Marc Bergervin actif

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, serait en mode action à un peu plus d'un mois de la date limite des transactions.

C'est du moins ce qu'a révélé le journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman à la station radiophonique Sportsnet 960 de Calgary, tel que rapporté par le journaliste Brian Wilde sur son compte Twitter.

Selon Friedman, Bergevin travaillerait sur une reconstruction. De plus, il aurait indiqué que seuls le gardien Carey Price et le jeune défenseur Victor Mete seraient intouchables.

«Marc Bergevin est un homme plutôt actif, a souligné Friedman. Les autres équipes vous diront qu'il est l'un des directeurs généraux les plus actifs, sinon le plus actif. Il fait des appels. Je crois qu'il y a beaucoup d'action autour de Pacioretty. Je pense qu'il y a beaucoup d'action autour de Galchenyuk. Je crois qu'il est ouvert à faire beaucoup de choses.»

Price écoule cette saison la dernière année d'un contrat de six ans et 39 millions $. En 2018-2019, le gardien bénéficiera d'un contrat de huit ans et 84 millions $.

De son côté, Mete dispute cette saison sa première campagne dans la LNH.

La date limite des transactions est fixée au 26 février prochain.

