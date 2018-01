Canadiens: éviter une 4e défaite consécutive

Les Canadiens de Montréal tenteront d'éviter de subir un quatrième revers consécutif alors qu'ils rendront visite aux Capitals de Washington, vendredi soir.

En effet, la troupe de Claude Julien a été défaite en tirs de barrage et en prolongation par, respectivement, les Bruins de Boston et les Islanders de New York, à Montréal. Puis, les Bruins ont vaincu le Tricolore 4-1, mercredi, lors du retour de Julien à Boston.

Avec 42 points, les Canadiens sont au sixième rang de la section Atlantique, ne devançant que les Sabres de Buffalo et les Sénateurs d'Ottawa.

De leur côté, les Capitals semblent filer le parfait bonheur. En raison de leur récolte de 60 points, les Caps sont au deuxième rang de la section Métropolitaine, derrière le Lightning de Tampa Bay.

Les hommes de Barry Trotz ont amorcé, jeudi, une séquence de trois matchs en quatre soirs au retour de leur semaine de congé.