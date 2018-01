EN DIRECT | Canadiens 2 - Capitals 1

Suivez ici les développements en direct du match Canadiens-Capitals.

À VOIR : Sommaire en temps réel

3e période | MTL 2 - WSH 1

10:41 - BUT | MTL 2 - WSH 1 : Un tir de loin de Jakub Jerabek rate complètement la cible, mais Paul Byron saisit le disque au bond et profite de la confusion pour compter son 13e de la saison.

6:48 - Le lancer d'Alex Galchenyuk (MTL) frappe le poteau - on croyait presque à un but!

5:43 - Pénalité à Andre Burakovsky (WSH) pour avoir fait sauter les patins de Max Pacioretty (MTL).

2:02 - Nicolas Deslauriers (MTL) jette les gants contre Tom Wilson (WSH), tout un client pour le Québécois! L'attaquant des Canadiens tient son bout et le CH profite même d'une supériorité numérique à cause de la pénalité d'instigateur décernée à son adversaire des Capitals.

Deslauriers engage le combat avec Wilson - TVA Sports

0:00 - Début de la troisième période.

_____________

2e période | MTL 1 - WSH 1

17:59 - Pénalité aux Canadiens, trop d'hommes sur la glace.

16:45 - Brendan Gallagher (MTL) s'échappe... son tir frappe le poteau.

13:24 - BUT | MTL 1 - WSH 1 : John Carlson marque en supériorité numérique.

12:08 - Jonathan Drouin (MTL) chassé pour conduite antisportive. L'attaquant québécois a chigné auprès du juge de lignes après s'être fait sortir du cercle des mises en jeu et en a rajouté sur la même séquence de jeu.

7:08 - BUT | MTL 1 - WSH 0 : Max Pacioretty marque en supériorité numérique, un cinquième but en six matchs pour le capitaine des Canadiens.

6:54 - Alex Galchenyuk (MTL) attire une pénalité pour accrochage. Tom Wilson (WSH) au banc des pénalités.

4:51 - Hormis une poussée en début de jeu de puissance, l'unité spéciale des Canadiens ne génère rien qui vaille.

2:51 - Alexander Ovechkin (WSH) accroche Victor Mete (MTL); supériorité numérique Canadiens.

1:01 - Charles Hudon (MTL) s'échappe... et choisit de remettre à Paul Byron (MTL); la chance avorte.

Hudon en echappée, mais tente la passe à Byron... J'entendais dans ma tête des "shoot" !! — Elizabeth Rancourt (@elitvasports) 20 janvier 2018

0:00 - Début de la deuxième période.

_____________

1re période | MTL 0 - WSH 0

17:11 - Karl Alzner (MTL) au cachot pour coup de bâton après une longue pénalité à retardement. L'ancien défenseur des Capitals se dirige vers le banc des pénalités de Washington avant de réaliser son erreur.

11:24 - Max Pacioretty (MTL) et les Canadiens sont incapables de capitaliser sur un jeu parfait; le gardien Philip Grubauer (WSH) fait avorter la manoeuvre.

7:15 - Tomas Plekanec (MTL) en met un peu trop quand Evgeny Kuznetsov (WSH) le fait trébucher. Pénalités mineures de chaque côté.

6:32 - Antti Niemi (MTL) entend un tir frapper directement le poteau derrière lui.

5:11 - Les Canadiens n'obtiennent pas de chance de marquer à proprement dit, mais le trio Galchenyuk-Drouin-Deslauriers contrôle le disque en territoire des Capitals.

0:00 - Début du match.

_____________

Les Canadiens de Montréal tentent de rebondir ce soir à Washington contre les Capitals, après une performance désolante face aux Bruins à Boston mercredi et une journée de congé jeudi.

Le Tricolore n’a plus gagné depuis trois rencontres et affronte en les Capitals la première équipe au classement de la section Métropolitaine.

C’est Antti Niemi qui a la lourde tâche de freiner les gros canons des Capitals, puisque Carey Price obtient une soirée de congé après 10 départs consécutifs. Il s’agira d’une cinquième présence devant le filet et d’un quatrième départ pour le gardien finlandais depuis son acquisition le 14 novembre.

L’attaquant Logan Shaw, un autre joueur réclamé au ballotage par Marc Bergevin, fait ses débuts avec sa nouvelle formation.

Aucune autre modification n’est apportée à la formation. Nicolas Deslauriers voit de nouveau son travail être récompensé en amorçant la rencontre à la droite d’Alex Galchenyuk et de Jonathan Drouin.