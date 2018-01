Vieux routiers contre nombrils verts

La vaste expérience des Patriots par rapport aux Jaguars dans les matchs de grande amplitude comme la finale de la conférence américaine qui se tiendra à Foxborough dimanche apparaît comme un point en leur faveur. Peut-être de l’extérieur, mais certainement pas dans le vestiaire, où les joueurs prônent une approche prudente face à leurs succès répétés.

Tandis que les Jaguars en seront à une troisième finale de conférence dans leur histoire et une première depuis 1999, les Patriots en seront à leur 14e participation et leur septième de suite.

Les Jaguars n’ont jamais gagné cette rencontre qui procure le privilège de représenter la conférence au Super Bowl, tandis que les Patriots montrent un imposant dossier de 9-4 dans ce match. Mieux encore, ils revendiquent une fiche de 6-1 quand ce grand duel est disputé chez eux.

Compteur à zéro

L’avantage du terrain est marqué au point où les champions en titre ont remporté leurs sept derniers matchs de séries au Gillette Stadium. Dans leur histoire, ils ont remporté 21 victoires en 25 parties éliminatoires à la maison.

Voilà ce qui a fait dire mercredi à l’entraîneur-chef des Jaguars, Doug Marrone, qu’il n’y a pas pire endroit dans la NFL pour jouer un match de grande envergure.

Évidemment, les deux formations actuelles n’ont pas été des combats d’antan et le compteur repart à zéro, même si les Patriots comptent beaucoup plus de joueurs ayant vécu l’expérience d’une finale.

Mais n’allez surtout pas croire que joueurs et entraîneurs se servent de ce fait pour se la couler douce.

«On n’évoque jamais l’expérience. Ce n’est pas significatif. Ça ne veut rien dire. L’issue d’un match dépend seulement de qui exécute le mieux le dimanche. L’expérience n’a rien à voir», a murmuré le taciturne, mais combien efficace entraîneur-chef Bill Belichick, mercredi.

Des joueurs au pas

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’auprès des joueurs, le message a été entendu. Pas question de se bomber le torse en évoquant les nombreux titres conquis et les gloires des années passées.

«J’ai déjà vu des équipes dont les joueurs n’avaient à peu près aucune expérience en séries battre d’autres équipes dont les joueurs avaient une tonne d’expérience en séries. C’est très beau tout ça, mais coach Belichick nous rappelle tout le temps que l’expérience ne nous amène rien. Ce qui nous amène beaucoup, c’est de nous préparer, d’étudier notre adversaire», a indiqué l’ailier rapproché vedette Rob Gronkowski, qui a pris part à trois finales de conférence.

Le maraudeur Devin McCourty a pour sa part été des six dernières présences en finale et s’est vite rangé derrière le discours à la sauce Patriots.

«La façon dont on a joué dans les précédentes finales de conférence ne nous aidera pas. Les gars doivent comprendre ça. On ne peut pas s’asseoir en se disant que tout ira bien parce qu’on a l’expérience de notre côté. On aura besoin du meilleur de chacun d’entre nous pour battre Jacksonville», a-t-il prévenu.

Autre son de cloche

Seul le receveur Danny Amendola, qui a capté 42 passes, dont quatre pour des touchés, en 11 matchs de séries, a concédé du bout des lèvres que les Patriots avaient l’avantage de l’expérience.

«Plus tu joues dans les matchs importants, plus tu sais comment réagir. Par contre, les circonstances sont toujours différentes et la situation est nouvelle pour tout le monde », a-t-il analysé.