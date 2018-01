Trophée Hobey-Baker: Jake Evans candidat

L’attaquant de l’organisation des Canadiens de Montréal Jake Evans, ainsi que le gardien québécois Olivier Mantha, sont en lice pour l’obtention du trophée Hobey-Baker cette année.

Les deux patineurs font partie d’un groupe de 74 candidats à ce titre récompensant le meilleur hockeyeur universitaire aux États-Unis. Les 10 athlètes ayant obtenu le plus de votes dans le cadre d’un scrutin mené auprès des partisans de hockey collégial américain seront retenus pour la sélection finale. Le gagnant de celle-ci devrait être connu au début avril.

Choix de septième tour, le 207e au total, du Tricolore en 2014, Evans a récolté sept buts et 21 mentions d’aide pour 28 points en 22 sorties avec les Fighting Irish de l’Université Notre Dame cette saison. Pour sa part, Mantha a conservé une fiche de 2-16-4, une moyenne de buts alloués de 3,30 et un taux d’efficacité de ,908 avec les Seawolves de l’Université Alaska-Anchorage.

Les votants peuvent tenir compte de différents critères pour se prononcer, dont le caractère et les aptitudes affichées sur la patinoire et à l’extérieur, tout comme la contribution apportée à l’équipe, le bon esprit sportif et les accomplissements académiques.

En 2017, le défenseur des Devils du New Jersey Will Butcher avait été choisi en vertu de son travail avec l’Université Denver.