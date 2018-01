Saguenéens: Fichaud a su poursuivre la tradition

Éric Fichaud n’avait aucune idée de ce qui l’attendait à Chicoutimi quelques mois après avoir été la sixième prise au total du repêchage de la LHJMQ de 1992 par les Saguenéens. Ni qu’il se joignait à une organisation reconnue pour sa tradition d’excellence entre les poteaux.

L’ancien gardien originaire d’Anjou a relevé avec brio le défi de suivre les traces de ses prédécesseurs, et 26 ans après avoir endossé l’uniforme bleu et blanc pour la première fois, il s’apprête à recevoir l’hommage ultime alors que son chandail sera retiré avant l’affrontement contre les Olympiques de Gatineau, samedi après-midi.

Fichaud deviendra le huitième hockeyeur de l’histoire de la concession à voir la bannière de son numéro (35) se retrouver dans les hauteurs du centre Georges-Vézina. Marc Fortier et Gilbert Delorme ont été les derniers joueurs à recevoir cet honneur, en 2008.

«Au moment de mon repêchage, je ne me disais pas que je devais faire partie de la lignée des gardiens de but des Saguenéens. Je ne connaissais rien ou presque de l’organisation. Avant internet, c’était un autre monde!

«Quand je suis arrivé à Chicoutimi, on a commencé à me le dire qu’il y avait eu de solides gardiens. Pour moi, le meilleur avait été Félix Potvin qui jouait alors à Toronto dans la LNH. Dans ma première année, j’ai réalisé ce qui s’était produit ici», confie l’ancien portier de 42 ans qui s’attend à vivre une cérémonie fertile en émotions.

Dans l’inconnu

À l’époque, Potvin venait d’être élevé au rang de superhéros au Royaume après trois incroyables saisons. Ses 91 victoires en saison régulière le placent encore au sommet à ce chapitre dans l’histoire des cerbères du club. Avant lui, Daniel Berthiaume et Jimmy Waite avaient laissé leur marque en atteignant la LNH. Fichaud, aujourd’hui analyste à l’antenne de TVA Sports, se rappelle très bien encore quand il a pris la route en direction du Saguenay. Ça lui paraissait loin. Très loin.

«Le bout le plus dur a été de partir de la maison. J’étais enfant unique. J’avais ma petite vie avec mes chums de Montréal et je n’avais pas été souvent à Québec. C’était une grosse étape. Je me souviens que ma mère avait trouvé ça bien dur. Dans le parc des Laurentides, je me demandais où je m’en allais. C’était la première fois que je sortais de ma zone de confort», reconnaît cet ancien du Montréal-Bourassa en entrevue avec «Le Journal de Québec».

Absence profitable

Mais Fichaud n’a pas mis de temps à s’imposer avec les Saguenéens. Profitant de l’absence du partant Sylvain Rodrigue à son année recrue, il a rapidement bénéficié de la confiance de l’entraîneur Jos Canale, qui l’a utilisé 41 fois lors de cette saison de 1992-1993.

«Sylvain avait eu un essai avec les Blues de St. Louis. [...] Quand Sylvain est revenu, il avait eu beaucoup de difficultés et ça m’avait permis de continuer jusqu’à ce qu’il retrouve ses moyens», se souvient le futur immortel, qui aimait se confier au soigneur Rénald Nepton.

Ironiquement, Fichaud a dû abandonner son numéro 29 au profit du 35 au début de la campagne puisque Potvin avait été honoré par les Saguenéens à ses premiers pas avec les Maple Leafs.

L’année suivante, gonflé à bloc par son rôle de numéro un, Fichaud a guidé les Saguenéens vers la conquête de la coupe du Président au terme d’une finale enlevante contre le Titan de Laval, raflant au passage le titre de joueur le plus utile des séries 1994. Chicoutimi s’est par la suite inclinée en demi-finale à la Coupe Memorial aux mains du Titan.

«Selon moi, le tournant a été le fait que les joueurs de l’édition gagnante de 1991 soient restés comme 20 ans, soit Steve Gosselin, Michel St-Jacques et Danny Beauregard. Ils étaient les meilleurs de la ligue et parmi les meilleurs au Canada. Ça nous a amenés à un autre niveau.»

Mauvais sort dans la LNH

Au début des années 2000, Éric Fichaud réalise un rêve de jeunesse en devenant membre de l’organisation du Canadien. Derrière José Théodore, Jeff Hackett et Mathieu Garon, ses chances de se retrouver sous les projecteurs sont bien minces, mais cette incursion à Montréal lui a éveillé la conscience sur une nouvelle réalité.

«Lors d’un entraînement, j’avais vu comment Théo et Hackett travaillaient. Ils étaient avec un entraîneur des gardiens, ce que je n’avais jamais eu, et je voyais comment j’étais en retard [sur eux]. C’est là que je l’ai réalisé», explique le résident de Blainville.

Choix de première ronde des Maple Leafs de Toronto en 1994, Fichaud n’a jamais eu la chance de se faire valoir dans cette organisation, qui l’a échangé aux Islanders en 1994-1995. C’est là qu’il a connu ses meilleurs moments dans la LNH avant d’être successivement échangé aux Oilers, aux Predators et aux Hurricanes en l’espace d’un an.

Blessures fatales

Le mauvais sort s’est acharné sur lui hâtivement dans sa carrière. Fichaud a subi d’importantes blessures à l’épaule à New York ainsi qu’à Nashville, qui ont ralenti son développement, minant sa confiance et l’empêchant de s’établir comme un gardien régulier dans le circuit Bettman.

«Quand je me suis blessé à la même épaule à Nashville [saison 1998-1999], j’ai joué avec une espèce d’attelle. J’ai été encore opéré [...] Pour moi, c’est cette blessure qui m’a fait le plus mal.

«Je n’avais pas eu le temps de m’établir comme numéro un. Quand ça fait deux ans que tu n’as presque pas joué, je voyais que j’avais perdu mon niveau de jeu et ma confiance. Puis, en Caroline, Artur Irbe était tellement bon que je n’ai pas joué beaucoup, même en santé.»

La Ligue américaine lui a ensuite servi de scène ultime au niveau professionnel. Malgré les épreuves qu’il a traversées, il aura été d’office pour 95 rencontres dans la LNH, savourant 22 victoires et deux blanchissages. Pour Fichaud, le simple fait d’avoir évolué contre les meilleurs joueurs au monde est un exploit en soi. «J’ai été capable de le faire et de jouer contre mes idoles. Les beaux moments prennent le dessus sur les moments plus sombres.»

Fichaud en chiffres

76 - Nombre de victoires que Fichaud a enregistré avec les Saguenéens en saison régulière, de 1992 à 1995. Il arrive au troisième rang à ce chapitre.

26 - Fichaud a connu un printemps 1994 chargé en étant employé pas moins de 26 fois par son entraîneur Gaston Drapeau. «J’étais vidé avant la finale. J’avais perdu environ une dizaine de livres et je n’étais déjà pas gros! Gaston m’avait dit de prendre une pause pour le premier match.»

16 - Les Maple Leafs de Toronto l’ont sélectionné au 16e rang lors du repêchage de 1994, année où le défenseur Ed Jovanoski avait été réclamé au sommet par les Panthers alors que Ryan Smyth avait été le choix des Oilers au sixième échelon.