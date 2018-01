Quatre ans de plus pour Felipe Rivero

Les Pirates de Pittsburgh ont accordé un contrat de quatre ans au lanceur Felipe Rivero, jeudi.

L’organisation de la Pennsylvanie détient également une option pour les années 2022 et 2023.

Rivero a conservé une fiche de 5-3 et une moyenne de points mérités de 1,67 la saison passée avec Pittsburgh, tout en réalisant 21 sauvetages. En 75 manches et un tiers, il a concédé 20 buts sur balles et totalisé 88 retraits sur des prises.

Le releveur de 26 ans a amorcé sa carrière dans le baseball majeur chez les Nationals de Washington en 2015. Rivero a participé à 197 rencontres en carrière dans les grandes ligues. Il a présenté un dossier de 8-10 ainsi qu’une moyenne de 2,87.