Pyeongchang 2018 : des hockeyeurs qui sortent des «boules à mites»

L’absence des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) permettra minimalement aux amateurs de renouer avec quelques gloires du passé lors du tournoi des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Parmi les formations déjà annoncées, certains noms ramènent effectivement quelques souvenirs, plus ou moins flous.

Afin d’établir ce palmarès bien aléatoire, les joueurs de l’équipe canadienne ont volontairement été exclus, de même que tous les athlètes qui, comme l’Américain Brian Gionta, ont œuvré dans la LNH, la saison dernière.

1 – Ladislav Nagy (Slovaquie)

Aujourd’hui âgé de 38 ans, l’attaquant Ladislav Nagy a disputé son dernier match dans la LNH il y a une décennie, soit le 18 janvier 2008. Il portait alors les couleurs des Kings de Los Angeles. Au cours de sa carrière en Amérique du Nord, le Slovaque a aussi évolué avec les Blues de St. Louis, les Coyotes de Phoenix et les Stars de Dallas. En 435 matchs dans la LNH, il a récolté 311 points, dont 115 buts. Les plus malins se rappelleront que Nagy a aussi joué une saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec les Mooseheads de Halifax, en 1998-1999. Il avait alors marqué 71 buts en 63 matchs.

2 – Martin Erat (République tchèque)

Mine de rien, le Tchèque Martin Erat a connu huit saisons consécutives de 49 points ou plus dans l’uniforme des Predators de Nashville, entre 2003 et 2012. Ayant complété sa carrière dans la LNH à Washington et en Arizona, il a totalisé 545 points en 881 parties. À 36 ans, Erat continue de tirer son épingle du jeu avec le club de Brno, dans son pays natal. En 40 matchs, il a récolté 41 points cette saison.

3 – Christian Ehrhoff (Allemagne)

Le défenseur Christian Ehrhoff défendra logiquement les couleurs de l’équipe allemande aux Jeux de Pyeongchang. Ce nom est certainement familier aux amateurs de hockey. Durant son long parcours dans la LNH, Ehrhoff a disputé 789 matchs, dont 341 dans l’uniforme des Sharks de San Jose.

4 – James Wisniewski (États-Unis)

Faisant partie de la formation américaine annoncée, James Wisniewski a notamment porté les couleurs du Canadien de Montréal durant la saison 2010-2011. Il avait d’ailleurs connu de bons moments avec le Tricolore, obtenant 30 points en 43 parties. Celui qu’on surnomme «Wiz» était particulièrement efficace sur le jeu de puissance. Ayant disputé 552 rencontres dans la LNH, Wisniewski évolue plutôt cette saison en deuxième division allemande, avec les Huskies de Cassel.

5 – Joel Lundqvist (Suède)

Si son nom sonne une cloche chez les amateurs de hockey, c’est sans doute en raison de son frère Henrik, célèbre gardien des Rangers de New York. À propos de Joel, il a été limité à 26 points en 134 matchs chez les Stars de Dallas. Sa dernière présence dans la LNH : le 4 avril 2009.

6 – Marcel Goc (Allemagne)

On associe plutôt l’attaquant allemand aux Sharks de San Jose, mais Marcel Goc a aussi joué avec les Predators de Nashville, les Panthers de la Floride, les Penguins de Pittsburgh et les Blues de St. Louis. Un total de 636 matchs dans la LNH pour lui!

7 – Matt Gilroy (États-Unis)

Récipiendaire en 2009 du trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence universitaire aux États-Unis, Matt Gilroy a disputé 225 joutes dans la LNH, dont 142 dans l’uniforme des Rangers de New York. Il évolue maintenant avec la formation de Helsinki, club finlandais de la Ligue continentale de hockey (KHL).

Mention honorable

Le nom de Jiri Sekac fera sourire (ou pleurer) certains partisans du Canadien. L’attaquant de 25 ans, qui représentera la République tchèque, avait récolté 16 points en 50 matchs avec le CH lors de la saison 2014-2015. Il avait toutefois pris le chemin des Ducks d’Anaheim en retour de Devante Smith-Pelly.