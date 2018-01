Pierre Dorion n'est toujours pas prêt à laisser tomber

Le téléphone ne dérougit apparemment plus entre les mains de Pierre Dorion, mais le directeur général ne se dit toujours pas prêt à transiger si ses Sénateurs d'Ottawa ont toujours une chance d'accéder au bal printanier.

Avec douze points de retard sur la dernière place donnant accès aux séries d'après-saison, ses troupes devront se retrousser les manches. Selon ses calculs, les «Sens» devront enregistrer 57 points en 40 parties pour espérer se tailler une place en éliminatoires.

L'objectif est de taille, mais le directeur général n'a toujours pas baissé les bras.

Enthousiasmé par la tenue de son équipe depuis les cinq derniers matchs, Dorion ne croit pas que l'obstacle est insurmontable: «notre équipe y est déjà parvenue, et nous en sommes encore capables», a-t-il laissé tomber devant les membres de la presse avant la rencontre face aux Blues de Saint-Louis, jeudi soir.

Un homme qui a un plan

Advenant la possibilité que les Sénateurs d’Ottawa soient écartés du portrait des séries éliminatoires, Pierre Dorion a un plan.

La manitou de l'organisation de la capitale nationale a confirmé avoir reçu «une tonne d'appels de ses homologues de la Ligue nationale», mais il ne souhaite pas se précipiter sur le marché des transactions pour y liquider ses effectifs.

Aucun joueur n'aurait demandé à être transigé, et Dorion n'aurait pas non plus reçu la commande de réduire sa masse salariale contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers temps.

Dans l'éventualité où ses Sénateurs devaient rater les séries éliminatoires, le directeur général préférerait de loin «obtenir des jeunes joueurs capables de faire le saut chez les professionnels à une sélection au prochain repêchage». «Mais dans certains cas, ces choix peuvent nous permettre de dénicher des jeunes capables de jouer dans la LNH dès la saison prochaine», s'est-il permis d'ajouter.

«Nous avons écouté les offres formulées pour plusieurs joueurs. Dans le cas de Mike [Hoffman], nous serions très heureux de le voir continuer à développer la chimie qu’il entretient avec Matt Duchene et les voir nous rapprocher d’une place en séries», s'est repris Dorion sourire en coin.

Chabot bientôt assuré d'un poste

Pour le premier choix des Sénateurs en 2015 Thomas Chabot, la présente saison n'a pas été de tout repos. Le défenseur québécois a fait la navette plus souvent qu'à son tour entre les Sénateurs et leur filiale de la Ligue américaine à Belleville, en Ontario.

Si les hommes de Guy Boucher parvenaient à l'emporter jeudi soir contre les Blues, le défenseur recrue pourrait être assuré de terminer la saison dans la Ligue nationale.

«Il est très près d’être un joueur à temps plein dans la LNH. Ce qu’il nous a montré et prouvé depuis le début de la campagne ne fait que nous rassurer sur ses capacités à avoir un impact dans cette ligue.»

L'avenir est sans aucun doute rose pour l'arrière de Ste-Marie-de-Beauce!