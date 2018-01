PGA: Jon Rahm prend la tête au Défi CareerBuilder

L’Espagnol Jon Rahm s’est installé en tête du classement provisoire du Défi CareerBuilder au terme de la première ronde, qui était disputée jeudi à La Quinta, en Californie.

Rahm a amorcé le tournoi du circuit de la PGA avec une carte de 62, soit 10 coups sous la normale. Il a réalisé huit oiselets et un aigle au cours de cette première sortie.

Les Américains Austin Cook, Jason Kokrak et Andrew Landry sont à égalité au deuxième rang avec un pointage de 63 (-9). Cook et Landry ont chacun inscrit sept oiselets et un aigle tandis que Kokrak a enregistré huit oiselets, un aigle et un boguey.

Les Américains Brandon Harkins, Martin Piller, Beau Hossler et Aaron Wise suivent de près au cinquième rang, après avoir complété la ronde initiale avec une marque de 64 (-8).

Adam Hadwin, de la Saskatchewan, a obtenu le meilleur résultat canadien en jouant pour 66, soit six coups sous la normale. Il se retrouve au 15e rang, à quatre coups du meneur, avec sept autres concurrents, dont le champion en titre du tournoi, l’Américain Hudson Swafford.

Parmi les autres Canadiens, l’Ontarien Ben Silverman a rapporté une carte de 67 (-7) au terme de la première ronde. Il pointe maintenant au 23e échelon et accuse un retard de cinq coups sur Rahm.

Le Manitobain Nick Taylor et l’Ontarien Corey Conners se sont quant à eux classés 42es après avoir joué une ronde de 68 (-4).

L’Ontarien Mac Hughes a obtenu un pointage de 70 (-2), ce qui le place au 88e rang. Son compatriote David Hearn est 107e après avoir enregistré une marque de 107 (-1). Enfin, l’Ontarien Mike Weir se retrouve loin derrière, au 141e rang, après avoir joué pour 74, soit deux coups au-dessus de la normale.