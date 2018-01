NFL : Régis Cibasu prêt à montrer son talent à la Shrine Game

Après Laurent Duvernay-Tardif et Anthony Auclair, au tour de Régis Cibasu de se mettre en valeur à la Shrine Game, match des étoiles du football universitaire nord-américain, pour tenter de cheminer vers la National Football League (NFL).

Le receveur des Carabins de l’Université de Montréal tentera d’impressionner les recruteurs de la NFL lors de cette rencontre prévue samedi à St. Petersburg, en Floride.

«J’ai beaucoup appris dans cette courte, mais grosse semaine professionnelle, a déclaré Cibasu par l’entremise des Carabins au sujet de la semaine de préparation au match. Je dois performer le plus possible et montrer que j’ai du talent. Je dois montrer que je suis vraiment physique et que je peux jouer soit ailier espacé ou rapproché.»

«Mes coéquipiers ont remarqué mon accent et mon casque, ils se demandaient d’où je venais! Je me suis fait de nouveaux amis.» - Régis Cibasu

Déjà, Cibasu s’est entretenu avec des représentants de clubs de la NFL. Ce premier contact lui permettra-t-il, comme Auclair chez les Buccaneers de Tampa Bay, de décrocher un contrat, voire de faire l’objet d’une sélection au repêchage comme Duvernay-Tardif chez les Chiefs de Kansas City?

«J’ai fait quelques entrevues avec une dizaine d’équipes, j’espère donc qu’au moins une équipe me donne une chance pour la suite.

«Les gars sont vraiment rapides et il y a de petites différences techniques. Il y avait quelques ajustements que je devais faire.»

Cibasu est le premier étudiant-athlète de l’histoire des Carabins à recevoir une invitation à la prestigieuse Classique East-West Shrine Game. Le receveur étoile des «Bleus» a été l’autre joueur canadien à y être convoqué en compagnie du joueur de ligne offensive Mark Korte de

En 2017 avec les Carabins, Cibasu a capté 27 passes pour des gains de 387 verges et inscrit deux touchés.