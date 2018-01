MLS: Rafael Ramos échangé au Fire

Le Fire de Chicago a acquis le défenseur Rafael Ramos et une somme de 100 000 $ de l’Orlando City SC, jeudi, cédant en retour les droits sur le milieu de terrain Cameron Lindley.

Ramos, 23 ans, a disputé 39 matchs avec l’équipe floridienne en Major League Soccer (MLS) entre 2015 et 2017. Il a inscrit cinq mentions d’aide et décoché 13 tirs en 3068 minutes, écopant de sept cartons jaunes. L’ancien de l’organisation portugaise Benfica a aussi évolué avec l’Orlando City B pendant sept rencontres en 2017.

Pour sa part, Lindley a joué pour l’Université North Carolina à Chapel Hill l’an passé, récoltant sept filets et 13 aides en 22 sorties.

Les Whitecaps ajoutent Efrain Juarez

Les Whitecaps de Vancouver ont obtenu le défenseur mexicain Efrain Juarez à la suite d’un transfert avec la formation de Monterey, de la Liga MX.

Le vétéran de 29 ans détient un contrat de la Major League Soccer valide jusqu’à la fin de la saison 2019. Le club de la Colombie-Britannique détient une option pour 2020.

«C’est un joueur extrêmement talentueux qui possède de l’expérience au plus haut niveau. Il peut évoluer à de multiples positions et son caractère correspond à ce que nous souhaitons ici, a commenté l’entraîneur-chef des Whitecaps, Carl Robinson, dans un communiqué. Son endroit préféré est le milieu du terrain et c’est là qu’il jouera la plupart de ses minutes.»

Juarez évoluait avec Monterey depuis 2013, lui qui n’avait participé au match de cette équipe mexicaine, samedi. Il revendique 274 parties chez les professionnels en plus de 39 joutes au sein de sa formation nationale. Ce total comprend trois présences à la Coupe du monde de soccer 2010.

Le double vainqueur de la Gold Cup est en premier lieu un défenseur latéral et a notamment porté les couleurs de Club America et du Celtic Glasgow dans le passé.