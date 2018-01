Mikaël Robidoux opéré d’urgence à la suite d’une rupture de la rate

Mikaël Robidoux a vécu une saprée frousse, mercredi soir, lors du match contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.

À la suite d’une mise en échec banale reçue à la première période, l’attaquant de 18 ans des Remparts de Québec a ressenti une vive douleur au côté gauche.

Quelques minutes plus tard, il était transporté d’urgence dans un centre hospitalier où, au cœur de la nuit, il a subi une splénectomie. Une ablation de la rate, si vous n’êtes pas familier avec le jargon médical qui s’abreuve de grec et de latin.

«Mikaël a été victime d’une hémorragie interne, sa pression s’est mise à baisser, il était incapable de bouger et respirait difficilement.

«Le médecin des Screaming Eagles a rapidement suspecté une rupture de la rate et ordonné son transfert immédiat vers l’hôpital», a relaté le thérapeute sportif des Remparts Steve Bélanger qui est demeuré auprès de son jeune patient jusqu’à son réveil.

Salutation des boys

Avant de quitter Sydney, jeudi, les Remparts ont salué leur valeureux coéquipier. Son père Alexis Robidoux l’a rejoint au Cap-Breton en début d’après-midi. Force est de constater qu’il avait choisi la bonne ligne aérienne !

«Je tiens à remercier tous les membres du personnel médical qui a veillé sur moi autant à l’aréna qu’au centre hospitalier. Heureusement qu’ils étaient là, car la situation aurait pu très mal virer», a dit Mikaël Robidoux, durant un bref entretien.

«Le chirurgien vient de m’informer que je devrai rester en observation à l’hôpital pendant une période de cinq à sept jours avant de songer à rentrer à Québec», a ajouté le numéro 18 des Diables rouges.

Longue convalescence

Sa vie hors de danger, Robidoux devra maintenant se soumettre à un long protocole de rétablissement.

«La rate joue un rôle important dans le corps humain. Elle gère la production de globules rouges et le système immunitaire», assure Steve Bélanger, rappelant que l’ablation de la rate était bien plus sérieuse qu’une appendicectomie.

«Ce n’est pas comparable. L’appendice, c’est presque anodin comme organe comparé à la rate. Le chirurgien a d’ailleurs informé Mikaël que sa saison de hockey était terminée.»

Pour l’entraîneur Philippe Boucher, cibler une date de retour au jeu ne s’avérait pas une priorité actuellement.

«Même si on parle d’une saison possiblement compromise, le hockey devient bien secondaire dans un cas de ce genre. L’important, c’est que Mikaël recouvre la santé», a dit Boucher.

En deux lignes

Les Wildcats ont remporté leurs deux derniers matchs. Mercredi à Halifax, ils ont freiné une séquence victorieuse de huit parties des Mooseheads, tombeurs huit fois d’affilée de rivaux de la division des Maritimes. «Comme nous, les Wildcats avaient connu un fort début de saison grâce aux performances de quelques jeunes attaquants productifs [dont Jakob Pelletier] et ils ont recommencé à bien jouer depuis quelque temps... Pendant que Matthew Boucher et Philipp Kurashev mettaient fin à une séquence de trois matchs sans point, mercredi à Sydney, Olivier Garneau a prolongé à neuf matchs sa séquence sans point. « J’ai discuté avec Olivier à bord de l’autocar. Il travaille et il va s’en sortir. Mais il doit se faire plus confiance lorsqu’il est en possession de la rondelle», estime Philippe Boucher.