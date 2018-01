Même piste, différents enjeux pour nos skieurs québécois

Même s'ils dévaleront tous la piste ce weekend au Mont-Tremblant, l'enjeu ne sera pas le même pour les skieurs et skieuses acrobatiques de la Belle Province.

Déjà assuré de son billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, Mikaël Kingsbury se dit beaucoup plus détendu à l'approche de la dernière étape de compétition avant le rendez-vous mondial en Corée du sud.

Roi incontesté de la discipline chez les hommes, Kingsbury connait une saison de rêve. Il cumule six victoires en autant de compétition, voire 13 succès consécutifs depuis la dernière saison.

«Je ne me suis jamais aussi bien senti sur mes skis. C’est un excellent timing pour moi, analyse le Québécois. Dans une semaine ou deux, on sera en Corée en préparation pour l’épreuve olympique. Donc oui, ça va vraiment bien!»

Dynamiques différentes pour les soeurs Dufour-Lapointe

Septième au classement général de la Coupe du monde, Justine Dufour-Lapointe n'a pas de sang d'encre à se faire. La plus jeune des trois soeurs a déjà son billet en poche pour les Jeux olympiques en vertu de ses performances de la dernière saison.

La situation est toutefois bien différent pour Chloé et Maxime, respectivement 16e et 37e au classement de la présente campagne.

«Nous sommes vraiment contentes d'être ici à Tremblant pour tirer profit de l'énergie de la foule et livrer notre meilleure performanche», laisse tomber l'aînée des trois soeurs, Maxime.

À 26 ans, Chloé, médaillée d'argent aux Olympiques de Sotchi, garde son moral d'acier: «Je me suis préparée toute l'année en me disant que je vais être aux Jeux. À chaque compétition, je prépare donc ma run olympique. C'est avec cette attitude là et dans ce mode de pensée que je vais me rendre à Pyeongchang», conclut-elle.

Neuvième au classement général de la Coupe du Monde, Audrey Robichaud connait elle aussi une belle saison: «Ça regarde super bien. On peut dire que je suis sur la bonne voie, mais il me reste une dernière course. Cette fin de semaine, il y aura beaucoup de compétition alors il ne faut pas relâcher».

Marquis n'a pas tiré un trait sur sa participation

Philippe Marquis en est un autre pour lequel la présence aux Jeux olympiques n’a rien d’assurée. Pas parce qu’il n’a pas répondu aux standards olympiques, mais plutôt parce qu’il doit se remettre d'une blessure au genou.

«Pour moi, ce sont des journées vraiment importantes pour faire des tests sur mon genou, de la réhabilitation et me préparer le mieux possible pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. Je n’ai pas lancé le rêve à la poubelle encore. Je n’abandonne pas tout de suite. J’ai travaillé trop fort pendant les quatre dernières années pour finalement lancer la serviette. »