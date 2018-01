Maxime Comtois tranche en prolongation

À Victoriaville, Maxime Comtois a marqué le but de la victoire en fusillade pour les Tigres qui se sont imposés 4-3 face à l’Océanic de Rimouski, jeudi.

Ivan Kosorenkov a connu un fort match pour l’équipe locale, en inscrivant deux buts et une mention d’aide. Vitalii Abramov a été l’autre marqueur des Tigres.

Du côté des visiteurs, Mathieu Nadeau, Alexis Lafrenière et Charle-Edouard D’Astous ont chacun marqué un but et réalisé une passe décisive.

Les gardiens Étienne Montpetit et Colten Ellis ont tous deux fait face à 31 tirs au cours de la rencontre.

Daniel Hardie signe un tour du chapeau

À Chicoutimi, Daniel Hardie a permis aux Islanders de Charlottetown de l’emporter 3-1 devant les Saguenéens en signant un tour du chapeau.

Hardie a marqué son troisième but de la rencontre et son 15e de la saison en fin de rencontre, dans un filet désert.

Vladislav Kotkov a quant à lui été l’unique marqueur des Saguenéens.

Devant le filet des Islanders, Matthew Welsh a bloqué 23 des 24 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Zachary Bouthillier a cédé deux fois sur 33 lancers.

Patrik Hrehorcak produit cinq points dans la victoire

À Val-d’Or, Patrik Hrehorcak a récolté cinq points dans l’écrasante victoire de 9-1 des Huskies de Rouyn-Noranda face aux Foreurs.

Hrehorcak a marqué deux buts et obtenu trois mentions d’aide. Son coéquipier Félix Bibeau a quant à lui enregistré quatre points, dont un but.

William Cyr a signé un tour du chapeau alors qu’Alex Beaucage a compté deux buts. Tommy Beaudoin a été l’autre marqueur des Huskies.

Du côté de l’équipe locale, Julien Tessier a été le seul à toucher la cible.

Le gardien Samuel Harvey a été solide devant le filet des Huskies en réalisant 29 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Lemieux et Mathieu Marquis ont reçu un total de 49 lancers.