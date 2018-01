Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 17 janvier 2018.

RÉSULTATS (Équipe locale en majuscule)

Montréal 1 – BOSTON 4

Pittsburgh 3 – ANAHEIM 5

Les Bruins ne ralentissent pas

Brad Marchand (1B, 1A) et Patrice Bergeron (2A) ont chacun amassé deux points alors que les Bruins ont marqué quatre buts sans réplique pour défaire les Canadiens et ainsi porter à 14 leur séquence de matchs avec au moins un point (10-0-4). Il s’agit de la plus longue séquence du genre cette saison.

En 2014, les Bruins avaient réalisé une séquence de 16 matchs avec au moins un point (15-0-1) et sont donc les auteurs de deux des six séquences de 14 rencontres ou plus avec au moins un point d’une équipe depuis 2013-2014. Les Blue Jackets (17-0-1), les Ducks (11-0-3), les Redskins (12-0-2) en 2016-2017 et les Predators (10-0-4) en 2015-2016 ont également réussi l’exploit.

Tuukka Rask (21 arrêts) a porté sa fiche à 13-0-2 à ses 15 dernières décisions, surpassant la séquence d’Andrei Vasilevskiy (13-0-1), du Lightning.

Le dernier gardien des Bruins à récolter au moins un point dans 15 matchs ou plus a été Pete Peeters (26-0-5) en 1982-1983.

Cinq buts pour les Ducks

Ondrej Kase (1B, 1A) a été l’un des cinq joueurs des Ducks à trouver le fond du filet alors que la formation de la Californie a bien amorcé une séquence de cinq matchs à domicile. Les Ducks ont également arrêté à cinq la séquence de victoires des Penguins.

Ryan Getzlaf a amassé une aide dans la victoire, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire des Ducks à fracasser le plateau des 600 aides en carrière.

Un 20e but pour Malkin

Evegeni Malkin a marqué son 20e but de la saison pour ainsi atteindre ce plateau pour la 10e fois de sa carrière.

Phil Kessel (1B, 1A) et Sidney Crosby (2A) ont obtenu plus d'un point lors d'un quatrième et cinquième, respectivement, match consécutif.

Avec 1076 points avec les Penguins, Crosby n'est plus qu'à trois points du deuxième rang du classement des pointeurs de l'histoire des Penguins détenu par Jaromir Jagr (1079). Mario Lemieux (1723) est le meneur.

Matchs de jeudi