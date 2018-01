Lindros conscient de la chance qu’il a

Jeudi soir, Eric Lindros verra son numéro immortalisé parmi ceux de Bernard Parent, Bobby Clarke, Mark Howe, Bill Barber et Barry Ashbee.

Devant les membres de la presse, le bientôt légendaire numéro 88 des Flyers prenait conscience de l'ampleur de ce rarissime accomplissement.

«Avez-vous vu les noms qui se trouvent là-haut? Je me suis levé ce matin et Mark Howe m’avait envoyé un message texte. Il n’y a pas de mémoire façon de débuter une journée! Il y a aussi Bob (Clarke) là-haut, Bernie (Parent), (Barry) Ashbee et Bill Barber. La liste ne finit plus. C’est un véritable honneur», ajoute celui qui a disputé 760 rencontres dans la Ligue nationale dont 486 dans l’uniforme des Flyers.

Non seulement Lindros verra-t-il son chandail être retiré, mais il sera hissé dans les hauteurs du Wells Fargo Center alors qu’il se tiendra debout au milieu de la patinoire accompagné de sa femme et de ses enfants.

«La scène, les chandails, les sièges... C’est incroyable! C’est l’un de ses jours que tu gardes en mémoire pour le reste de tes jours, lance-t-il sous le coup de l’émotion. C’est un moment extrêmement spécial lors duquel tu prends conscience de toute la chance que tu as.»

En matinée, le vétéran de 13 saisons dans la LNH a eu l'occasion de fouler la patinoire des Flyers après l'entraînement des Maple Leafs de Toronto. Cette fois, aux côtés de son fils Carl Pierre.

«Nous sommes allé sur la patinoire pour une vingtaine de minutes après que les Maple Leafs eut terminé de pratiquer. Tu ne sais pas quand tu auras la chance à nouveau de partager un moment pareil avec tes enfants. Je me fais une croix d’honneur de les chérir. »

«En rentrant à la maison, il fait normalement une sieste. Cette fois, il a dormi tout l’après-midi dans son chandail des Flyers. C’est ce qui était le plus cool, je crois bien», ajoute Lindros tout sourire.