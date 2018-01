L'Impact confirme le départ de Wandrille Lefèvre et de Deian Boldor

L’Impact de Montréal a annoncé jeudi avoir soumis au ballottage les noms des défenseurs Wandrille Lefèvre et Deian Boldor.

Lefèvre a disputé 48 matchs, dont 41 départs, et 3824 minutes de jeu en cinq saisons avec la formation montréalaise, de 2013 à 2017, récoltant deux buts et effectuant deux passes décisives en Major League Soccer (MLS).

«Dans ce club, j’ai tout appris! Comment jouer au foot, devenir un professionnel et m’affirmer comme adulte», a-t-il écrit dans une lettre diffusée sur son compte Twitter, tout en exprimant sa reconnaissance à l’égard des entraîneurs, dirigeants et journalistes qu’il a côtoyés dans la métropole québécoise.

Au cours de la plus récente campagne, Lefèvre a été cédé au club affilié du Bleu-Blanc-Noir dans l’United Soccer League, le Fury d’Ottawa. Le joueur d'origine française a ainsi été limité à trois parties et 103 minutes de la MLS avec l’Impact durant la saison.

«Nick De Santis m’a, par deux fois, amené avec le groupe professionnel, et qui, indépendamment des hauts et des bas que l’accès au professionnalisme peut faire vivre à un jeune, a continué de me laisser évoluer en me récompensant d’un contrat, a-t-il aussi rédigé. [Merci] à tous mes entraîneurs : Marco Schallibaum pour sa ténacité, Frank Klopas pour sa rigueur et Mauro Biello pour sa disponibilité et son accompagnement depuis mes premiers pas.»

Merci aux partisans

D’ailleurs, Lefèvre a aussi eu de bons mots pour le public montréalais qui a surveillé ses faits et gestes sur le terrain.

«Grâce à vous, j’ai été en mesure de vivre des choses que jamais plus dans ma vie je ne revivrai. Je vous remercie du fond de mon cœur pour le traitement sans faille et toujours empreint de classe que vous avez su me réserver, aussi bien au stade Saputo que lors des activités d’équipe ou tout simplement dans la rue», a-t-il indiqué.

«Je suis heureux d’avoir pu défendre nos couleurs, je suis fier d’avoir été accueilli comme l’un des vôtres», a enchaîné l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal qui a joué un match éliminatoire de la MLS avec l’Impact en 2016.

Boldor en Italie

Pour sa part, Boldor poursuivra sa carrière avec le Hellas de Vérone, en Serie A italienne, tel que rapporté par le quotidien «Corriere dello Sports» vendredi. Il a commencé cinq matchs avec l’Impact en 2017, à la suite d’un prêt du FC Bologne. Le Roumain a décoché trois tirs et écopé d’un carton rouge.