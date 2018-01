«Le PSG crée une inflation dangereuse en France»

Jean-Michel Aulas affirme avoir beaucoup d'estime pour Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG que Lyon affrontera dimanche lors de la 22e journée, tout en estimant que «le PSG crée dans la bulle du football une inflation dangereuse en France».

«L'homme est attachant, il n'est pas en cause. Ce qui est en cause, ce sont les structures du football français qui légitiment cet état de fait. Je n'en veux pas à Nasser, je combats le système qu'il représente», a détaillé le président de l'OL dans une entrevue exclusive au Parisien à paraître vendredi et diffusée sur le site internet du journal.

Revenant sur le transfert record de Neymar, acheté 222 millions d'euros au FC Barcelone, M. Aulas se pose des questions: «Neymar, je ne sais pas s'il est salarié à 100% du PSG ou salarié en partie du Qatar pour la Coupe du monde».

«Dans un environnement où le PSG veut gagner pour des raisons géopolitiques la Ligue des champions (...), l'inflation générée en France par le PSG est une inflation artificielle car les fonds utilisés sont les sous d'un État. Le PSG essaie de rattraper et de dépasser les clubs les plus puissants, mais ce sont les clubs qui gèrent leurs propres ressources», a conclu le président de l'Olympique lyonnais, 2e de Ligue 1 à neuf points du PSG.