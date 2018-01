Le pas en arrière des Canadiens

Après quelques performances inspirantes, les Canadiens de Montréal sont tombés à plat mercredi à l’occasion du retour de Claude Julien à Boston.

Il fut difficile pour l’entraîneur-chef d’assister à la contre-performance de ses troupiers contre les Bruins, sont ancienne équipe, et le patron du CH a vu cette défaite de 4-1 au TD Garden comme un pas en arrière.

«(Julien) voulait revenir à la maison, offrir une belle performance et nous devions fournir un bon effort. À mon avis, nous n’avons pas réussi», a déclaré le capitaine Max Pacioretty après la partie.

«Les gens voient le match et c’est sûr que tu veux que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs, je n’ai pas besoin d’en dire plus là-dessus», a pour sa part déploré Julien.

Les Canadiens ont notamment bousillé une double supériorité numérique d’un peu plus de deux minutes en deuxième période alors qu’ils tiraient de l’arrière 2-1. Après ce cinq contre trois, le CH a perdu de la motivation et les Bruins ont accueilli à bras ouverts une dose supplémentaire de confiance.

«C’était un mauvais cinq contre trois, s’est souvenu Pacioretty. Nous avons manqué de synchronisme. Il faut comprendre pourquoi et nous améliorer.»

«Quand tu obtiens un double avantage numérique et que tu perds au pointage sur la route, les gars doivent se lever et nous ne l’avons pas fait», a compris l’attaquant Brendan Gallagher.

Le positif, maintenant

Pendant ce temps, Jakub Jerabek prend de l’assurance à la ligne bleue. Le défenseur a inscrit un but après 31 secondes de jeu au début de la rencontre, le seul des Canadiens; son utilisation grimpe en même temps que sa confiance.

«Si tu reçois plus de temps de jeu, ça aide toujours et je me sens plus confortable», s’est réjoui le Tchèque.

Un autre qui n’a pas grand-chose à se reprocher chez le Bleu-blanc-rouge : Nicolas Deslauriers, promu en cours de rencontre du quatrième trio à une ligne offensive plus importe, aux côtés de Jonathan Drouin et d’Alex Galchenyuk. Ce trio a obtenu plusieurs belles chances en troisième période.

«On a besoin de buts, a statué l’attaquant québécois. Je pense que j’aurais dû la mettre dedans. J’essaie d’amener de l’énergie et de donner des chances (de marquer à Drouin et à Galchenyuk).

«Les gars qui travaillent avec acharnement, c’est les gars qui ressortent en fin de match», a souligné Julien.

Le Tricolore n’a pas tenu d’entraînement au lendemain du revers, en déplacement vers Washington où il affrontera les Capitals de Washington vendredi. Qu’importe le lieu des rencontres, le temps commencent à sérieusement manquer aux Canadiens (18-21-6, 42 points), au 14e rang du classement de l’Association de l’Est après 45 matchs.