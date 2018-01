L’autonomie n’est plus aussi payante

Publié aujourd'hui à 14h35

Mis à jouraujourd'hui à 14h38

Les succès récents des Astros de Houston et des Cubs de Chicago ont changé la façon de former une équipe pour remporter une Série mondiale.

Les deux équipes ont connu des saisons difficiles avant de remporter les grands honneurs. Les Astros et les Cubs ont ensuite utilisé leurs choix au repêchage pour améliorer leurs formations. Les sélectionner, ce n’est qu’un début. Le développement du réseau des filiales est sans aucun doute l’aspect le plus important pour une équipe.

Depuis, les joueurs autonomes, sauf quelques-uns, ne profitent plus des salaires astronomiques des années passées. La stratégie des dirigeants d’équipes a beaucoup changé : ils échangent maintenant leurs joueurs vedettes avant que leurs contrats soient expirés. Un des meilleurs exemples à cet effet est sans aucun doute la philosophie des Rays, qui ont échangé le meilleur joueur de leur histoire, Evan Longoria, aux Giants.

Les Rays ont épargné de l’argent tandis que les Giants ont acquis l’un des meilleurs joueurs de troisième but des Ligues majeures pour la «somme modique» de 88 millions $ jusqu’à 2022.

Le salaire d’Evan Longoria est moins dispendieux que celui d’un joueur autonome.

Ce n’était que le début d’une nouvelle tendance. Les Pirates ont ensuite échangé le meilleur joueur de leur formation, Andrew McCutchen, aussi aux Giants. Le lanceur Gerrit Cole, de son côté, est passé aux Astros. Toujours en retour de jeunes joueurs du réseau des filiales.

Les grands perdants sont les joueurs autonomes. Les Giants ont acquis deux joueurs talentueux sans être passés par ce marché.

Même les Bombardiers du Bronx ont emprunté cette route, ayant acquis le cogneur Giancarlo Stanton dans une transaction.

Contrats d’un an

L’autre stratégie, c’est d’embaucher un joueur autonome pour un an. Adrian Gonzalez vient de le faire avec les Mets, alors que Curtis Granderson a finalisé une entente d’un an avec les Jays.

L’arrivée de Granderson permettra aux Torontois de trouver un successeur à Jose Bautista pour une saison. L’an dernier, Bautista a frappé 23 coups de circuits et a fait marquer 65 points. Pour sa part, Granderson a frappé 26 longues balles et a produit 70 points en 147 matchs.

Deux bonnes acquisitions, qui ont sans aucun doute changé le processus de signature de joueurs autonomes.

Il reste un joueur autonome qui pourra sans doute aller à la banque avec beaucoup d’argent : J.D. Martinez. Son agent discute présentement une entente de cinq ans pour 100 millions $ avec les Red Sox.

John Gibbons est le meilleur gérant

Qui aurait pensé qu’un jour, j’aurais déclaré que John Gibbons était le meilleur gérant de la section Est de la Ligue américaine? Les Yankees et les Red Sox ont récemment embauché des gérants qui n’ont aucune expérience. Amorcer une carrière à titre de gérant à New York et à Boston ce n’est pas facile!

Je favorise Gibbons comme le meilleur gérant actuel de la section Est de la Ligue américaine.