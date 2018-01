La Fondation Georges St-Pierre fait de jeunes heureux

La Fondation Georges St-Pierre a remis jeudi des bourses totalisant 14 000 $ à sept athlètes-étudiants afin de récompenser leur excellence académique et sportive.

Les lauréats sont Justine Boudreau (escrime), Bogdan Jora (judo), Jérémi Lahaie (karaté), Emmanuelle Lalonde (gymnastique), Nicolas Migneault (taekwondo), Erin Rainville (lutte libre) et Katiushka Vasquez Soto (boxe).

«C’est un grand bonheur de parrainer ces étudiants-athlètes par le biais de bourses remises via la Fondation de l’athlète d’excellence [FAEQ]. Les rencontrer pour leur offrir personnellement ces bourses et faire leur connaissance est chaque année un moment unique. Ils sont les prochains modèles de réussite, autant sportive qu’académique. Les voir me ramène à mes débuts, ils m’inspirent tout autant que je peux le faire pour eux, et parfois plus!», a témoigné St-Pierre dans un communiqué.

«Georges St-Pierre est un athlète de notoriété internationale. L’action qu’il choisit de poser, année après année, en encourageant sept boursiers, représente beaucoup plus que les 2000 $ offerts à chacun. La confiance qu’il leur témoigne par cet engagement a un effet non seulement exponentiel sur ces étudiants-athlètes, mais aussi contagieux pour tout leur entourage», a ajouté le président de la FAEQ, Claude Chagnon.

Depuis son alliance avec la FAEQ, la fondation de GSP a remis 70 000 $ en bourses à une trentaine de jeunes de la relève.