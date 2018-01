Eugenie Bouchard ne fait pas le poids face à Simona Halep à Melbourne

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée face à la Roumaine Simona Halep lors du deuxième tour des Internationaux d’Australie, jeudi à Melbourne.

Halep, numéro 1 mondiale, s'est imposée en deux manches de 6-2 et 6-2 face à la Montréalaise de 23 ans.

Bouchard n'a été en mesure de remporter son service qu'à une reprise, alors que Halep l'a brisée sept fois en 14 tentatives. De son côté, la Québécoise a brisé à trois occasions les remises en jeu de la Roumaine.

Au final, Bouchard a claqué deux as, mais a commis deux doubles fautes, ne remportant que 45 % des points lorsque sa première balle de service était en jeu.

Le duel a duré 1 h 05.

«Je sentais la balle très bien, même si c’est toujours difficile de l’affronter. Elle frappe durement et ses balles sont proches des lignes, a commenté la gagnante au quotidien "The Telegraph à propos de sa rivale classée au 112e rang mondial. Je ne sens pas la pression d’être la première joueuse du circuit. Je m’attends à des matchs ardus à chaque fois et je veux seulement gagner une fois rendue sur le court. Il n’y a rien d’autre dans mon esprit.»

Aussi, l’Européenne a fait fi – du moins, en partie – d’une légère blessure à la cheville subie lors de son duel précédent. Elle a d’ailleurs donné des maux de tête à la représentante de la Belle Province qui a dû attendre le 11e jeu de l’affrontement avant de remporter un jeu en étant au service.

«Je souhaite juste savourer le temps passé ici, même si je suis blessée. Je ressens de la douleur, mais je n’y pense pas. Je veux jouer la rencontre et la gagner.»

Avantage Halep

C’est la quatrième fois que les deux joueuses s'affrontaient. Les trois dernières rencontres remontaient à 2014. La Roumaine avait eu le dessus à deux reprises à Indian Wells et au Championnat de fin de saison à Singapour, alors que Bouchard avait triomphé en demi-finale à Wimbledon.

Halep est désormais qualifiée pour le troisième tour du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Elle affrontera l’Américaine Lauren Davis.

Adil Shamasdin mord la poussière

Le Canadien Adil Shamasdin et son partenaire britannique Neal Skupski ont subi un revers de 6-4, 2-6 et 6-3 aux mains du Néo-Zélandais Marcus Daniell et de l’Anglais Dominic Inglot dans un match de premier tour en double.

Les vainqueurs ont triomphé en 1 h 45 min, claquant les cinq as de l’affrontement. Ils ont cependant commis huit doubles fautes, soit deux fois plus que leurs rivaux. Daniell et Inglot ont dominé 87-84 au chapitre des points remportés et 33-13 pour le total de coups gagnants.

Pour leur part, Shamasdin – 60e joueur mondial de la spécialité - et Skupski ont placé 74 % de leurs premiers services en jeu. Chaque duo a réalisé deux bris.