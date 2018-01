Deslauriers, «sa place est au sein du premier trio»

L'élément de robustesse qu'a infusé Nicolas Deslauriers au premier trio des Canadiens de Montréal a revigoré l’unité face aux Bruins de Boston, sans pour autant générer de but. Renaud Lavoie et Dany Dubé reconnaissent que la place du Québécois n'est plus au sein du quatrième trio, mais du premier.

«Ce trio-là a été transformé par sa venue. Il amène de l’intensité et un jeu beaucoup plus linéaire. Il va chercher les rondelles. C’est un catalyseur d’énergie pour [Jonathan Drouin et Alex Galchenyuk]», analyse Dany Dubé à l’antenne de #LavoieDubé.

À Boston, l’attaquant québécois était l’un des seuls à n’avoir rien à se reprocher. Sa performance a eu de quoi consolider sa place parmi les «meilleurs» des Canadiens par les temps qui courent.

«Il donne tout à coup une identité au premier trio comme il l’avait fait sur la quatrième unité auparavant. Il apporte un leadership.»

Destiné à devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente campagne, Deslauriers pourra signer une entente avec l’équipe de son choix. Pour Renaud Lavoie, le Canadien se «doit de retenir ses services cet été. Il ne peut s’en aller nulle part».