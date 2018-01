Date limite des échanges de la LNH : cinq attaquants qui ont la cote

L’hiver avance et on voit la date limite des transactions poindre à l’horizon. Voici cinq attaquants qui pourraient changer d’adresse avant la venue du printemps.

Evander Kane, Sabres de Buffalo

À part John Tavares et Josh Bailey, deux joueurs qui devraient rester avec les Islanders de New York, il n’y a pas d’agent libre sans compensation qui a plus de points qu’Evander Kane. En 44 matchs, l’ailier des Sabres a récolté 16 buts et 36 points, et bénéficie de beaucoup de temps de glace. Sa vitesse, ses habiletés et sa robustesse font de lui un joueur unique sur le marché. C’est un attaquant puissant qui semble être fait sur mesure pour le jeu des séries éliminatoires. Les équipes en quête de mordant à l’attaque commenceront à s’enquérir dès le mois de février de Kane. Ceci dit, le prix à payer pour mettre la main sur le joueur de 26 ans sera élevé.

Thomas Vanek, Canucks de Vancouver

Thomas Vanek doit commencer à être habitué de cette situation. En 2014, il a été échangé aux Canadiens de Montréal par les Islanders de New York pour un choix au repêchage et Sebastien Collberg. En 2017, les Red Wings de Detroit l’ont envoyé aux Panthers de la Floride pour un choix de troisième ronde et Dylan McIlrath. Présentement, les Canucks semblent déterminés à céder le joueur de 33 ans au plus offrant puisqu’ils cherchent à construire autour d’un nouveau noyau de joueurs, dont font partie Bo Horvat et Brock Boeser. Malgré ses 13 buts et 32 points, Vanek n’est pas un joueur de la trempe de Kane donc les Canucks ne pourront pas demander bien plus que les Red Wings l’an dernier.

Patrick Maroon, Oilers d’Edmonton

En pratiquement deux saisons complètes avec les Oilers, Patrick Maroon, 29 ans, a été une surprenante source offensive. Peu de gens auraient prédit que le robuste attaquant compterait 38 buts à ses 125 derniers matchs à Edmonton. Malgré sa production, les Oilers doivent commencer à penser à la prochaine saison et à améliorer la vitesse de l’équipe. Maroon n’est pas le plus rapide et pourrait être sacrifié alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat. Maroon peut montrer un jeu physique. Il peut aussi évoluer aux côtés de joueurs très talentueux et il a du flair au filet. Ces atouts sont précieux en séries éliminatoires.

Mark Letestu, Oilers d’EdmontonLa mauvaise saison des Oilers oblige l’équipe à considérer de se départir de certains éléments. Ainsi, un autre joueur de l’équipe fait partie des meilleurs attaquants sur le marché. Letestu est un joueur très différent de Maroon, mais pourrait susciter de l’intérêt. Avec huit buts et 16 points cette saison, il est en route vers une campagne de 15 buts. Le joueur de 32 ans est toutefois très polyvalent et excelle dans toutes les situations de jeu.

Patrick Sharp, Blackhawks de Chicago

Même si Patrick Sharp a ralenti, les équipes qui cherchent la présence d’un vétéran pouvant jouer en supériorité numérique, contribuer offensivement et écouler des pénalités, pourraient faire pire que d’amener Sharp à bord. Sachant à quel point les équipes valorisent les expériences passées entourant la Coupe Stanley, Sharp en a trois à son palmarès. L’acquisition de Sharp serait peu coûteuse également.