Cory Schneider va mieux

Le gardien des Devils du New Jersey Cory Schneider devrait être en uniforme lors du match de jeudi contre les Capitals de Washington.

Celui-ci a raté la dernière rencontre des siens mardi face aux Islanders de New York en raison de la maladie. Aussi, l’organisation concernée a cédé mercredi le gardien Ken Appleby au club-école situé à Binghamton, tandis que Schneider a participé à la séance d’entraînement du lendemain.

Cependant, l’entraîneur-chef John Hynes misera vraisemblablement sur Keith Kinkaid – auteur de 26 arrêts au cours de la plus récente partie des Devils - pour défendre le filet de son club en soirée.

Cette saison, Schneider a présenté un dossier de 17-9-6, une moyenne de buts alloués de 2,74 et un taux d’efficacité de ,915.

Staal absent

Le défenseur des Rangers de New York Marc Staal ratera le match de jeudi contre les Sabres de Buffalo en raison d’une blessure à la hanche.

L’arrière de 31 ans n’a d’ailleurs pas participé à la séance d’entraînement des siens, mercredi. La veille, il a été touché pendant la partie face aux Flyers de Philadelphie, retournant au vestiaire tôt en troisième période. Son entraîneur-chef Alain Vigneault n’a pu déterminer précisément les circonstances entourant l’apparition du problème.

Staal a inscrit un but et six mentions d’aide en 45 joutes cette saison, en plus d’afficher un différentiel de +8 et d’écoper de huit minutes de punition.