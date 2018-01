EN DIRECT | Maple Leafs 2 - Flyers 2

Suivez ici les développements en direct du match Maple Leafs-Flyers sur TVA Sports.

À VOIR : Eric Lindros rentre à la maison

3e période | TOR 2 - PHI 2

03:35 BUT de SIMMONDS, les Fylers créent l'égalité 2-2.

01:33 | BUT de PATRICK, les Flyers réduisent l'écart à 2-1.

00:00 | Début de la troisième période.

2e période terminée | TOR 2 - PHI 0

13:25 BUT de GAUTHIER, les Maple Leafs mènent 2-0 face aux Flyers. Il s'agit du premier but de la saison du Québécois de la troisième réussite de sa carrière (35 PJ). À voir dans la vidéo ci-dessus.

12:57 BUT de BROWN, les Maple Leafs mènent 1-0 face aux Flyers.

01:59 | Punition à Andrew MacDonald pour avoir accroché James van Riemsdyk.

00:00 | Début de la deuxième période.

1re période terminée | TOR 0 – PHI 0

18:01 | Zach Hyman fait trébucher Shayne Gostisbehere.

07:42 | Michal Neuvirth se dresse devant Bozak, qui a été repéré fin seul devant le filet par James van Riemsdyk.

00:00 | Début de la première période.

____________

Les Flyers de Philadelphie reçoivent les Maple Leafs de Toronto en marge du retrait du chandail numéro 88 de leur légende Eric Lindros, ce soir au Wells Fargo Center.

Les Maple Leafs ont perdu leurs trois derniers matchs et six de leurs huit plus récents affrontements; il n’en reste pas moins que la troupe de l’entraîneur-chef Mike Babcock se retrouve dans une certaine zone de confort au classement en vertu d’une récolte de 54 points en 46 matchs. Les Red Wings (43) sont loin derrière eux et le troisième rang de la section Atlantique.

Ce qui s’avère problématique pour les Torontois, c’est que malgré la menace offensive que représentent les jeunes Auston Matthews, Mitch Marner et autres Williams Nylander, l’équipe peine à compter des buts sur une base régulière récemment : les Leafs n’ont plus marqué plus de trois buts en une rencontre depuis leur victoire de 7-4 sur les Coyotes en Arizona le 29 décembre dernier.

Du côté des Flyers, un revers de 5-1 encaissé aux mains des Rangers de New York a mis fin à une séquence de quatre victoires.