À ceux qui rêvent au même retour que Duchene...

La compensation extrêmement intéressante qu’a reçue l’Avalanche du Colorado en retour de Matt Duchene alimente les plus grand rêves à Montréal lorsqu’il est question d’échanger Max Pacioretty.

Mais selon notre informateur Renaud Lavoie, il faut arrêter de se faire des illusions.

«Le CH ne peut pas espérer obtenir sept morceaux pour Max Pacioretty. Ce qu’on me dit, c’est que bien des directeurs généraux ont trouvé que c’était cher payé [pour Duchene]. Donc ce serait très surprenant que les Canadiens réussissent à obtenir un tel retour.»

Rappelons que le directeur général Joe Sakic a mis le grappin sur le jeune défenseur Samuel Girard, l’espoir Shane Bowers - choisi au 1er tour du dernier repêchage -, l’attaquant Vladislav Kamenev, le gardien Andrew Hammond et des choix de premier et deuxième tours en 2018 ainsi qu'une sélection de troisième tour en 2019. Dans cette transaction à trois équipes avec les Sénateurs et les Predators, Duchene a pris le chemin d’Ottawa et Kyle Turris, celui de Nashville.

Les spéculations concernant le franc-tireur du Tricolore vont bon train depuis que l’analyste de Sportsnet et ancien joueur Nick Kypreos a déclaré à Hockey Night in Canada que Bergevin magasinait activement ses services.