Une position enviable pour l'Impact au repêchage

L’Impact de Montréal sera dans une position intéressante pour le repêchage de la Major League Soccer, vendredi, puisqu’il détient les quatrième et septième choix lors de la première ronde.

Le septième choix est celui du Bleu-blanc-noir alors que le quatrième lui a été donné par le Colorado dans la transaction qui a envoyé le défenseur Eric Miller à Denver, en février 2016.

Même si le club montréalais a rarement eu la main heureuse lors de la séance de sélection annuelle, il y a une occasion à saisir pour une équipe qui souhaite se rajeunir et qui est à la recherche de joueurs qui peuvent possiblement mettre l’épaule à la roue dès cette année.

Au cours des dernières années, les dix premières sélections du repêchage ont livré de belles pépites.

Gros défenseurs

Jetons un coup d’œil aux belles prises dans les dix premiers choix depuis les cinq dernières années en commençant par 2013.

C’était l’année des gros défenseurs puisqu’Andrew Farrell a été sélectionné au premier rang par le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Au 7e rang, le FC Dallas a mis la main sur Walker Zimmerman.

Donnons une mention honorable à Kekuta Manneh, choisi au 4e échelon par Vancouver.

L’encan 2014 s’est montré un peu plus mince sur le plan de la qualité, mais l’Union de Philadelphie a frappé un coup de circuit avec le gardien Andre Blake au premier rang. D.C. United a aussi frappé dans le mille tout de suite après avec le défenseur Steve Birnbaum qui a participé au dernier match des étoiles contre le Real Madrid, l’été dernier. FC Dallas a tiré son épingle du jeu avec Tesho Akindele, réclamé au 6e rang.

Le repêchage 2015 n’a pas été grandiose non plus hormis Cyle Larin, choisi au premier rang par Orlando et Alex Bono, l’actuel gardien numéro un du Toronto FC, sélectionné au 6e rang.

Grande cuvée

La cuvée 2016 a été l’une des meilleures pour la MLS depuis longtemps. Jack Harrison est parti en premier, puis l’Union de Philadelphie a mis la main sur Keegan Rosenberry (3e) et Fabian Herbers (6e). Réclamé au 4e rang, Brandon Vincent est désormais un membre important de la brigade défensive du Fire.

En 2017, quelques noms sont sortis du lot, mais personne autant que Julian Gressell, choisi au 8e rang par Atlanta United FC.

L’Allemand de 24 ans a été nommé recrue de l’année en 2017 en vertu de ses 5 buts et 9 passes en 32 matchs.

Sélectionné au premier rang par Minnesota, Abu Danladi a démontré de belles choses, tout comme Jeremy Ebobisse, réclamé au 4e échelon par Portland. Ebobisse a surtout été utilisé comme substitut, mais il a un brillant avenir devant lui.

L’oublié

Chaque année, des joueurs glissent inexplicablement dans l’ordre de sélection. C’est le cas de Cristian Roldan, qui a attendu le 16e pour voir les Sounders de Seattle le sélectionner en 2014.

Roldan est aujourd’hui une pièce importante de l’attaque des Sounders, lui qui a amassé 6 buts et 9 passes en 33 matchs en 2017.

Cinq joueurs à surveiller

Jon Bakero - Attaquant (Université Wake Forest)

Un des joueurs qui a le plus impressionné lors du camp d’évaluation. Il possède une intelligence de jeu au-delà de la moyenne. Il se montre particulièrement dangereux quand il entre dans la surface adverse grâce à sa grande intelligence balle au pied. Il a connu une saison 2017 spectaculaire à Wake Forest, où il a amassé 16 buts et 14 passes décisives en seulement 23 matchs. Pas étonnant qu’il ait reçu le Trophée Hermann remis au meilleur joueur de soccer universitaire américain. Il est le fils de l’ancien international espagnol José Mari Bakero.

Tomas Hilliard-Arce - Défenseur (Université Stanford)

C’est une machine en défense par sa capacité à marquer sans relâche l’adversaire. C’est également un meneur incontesté puisqu’il a été capitaine de Stanford, qui a remporté les trois derniers championnats nationaux de la NCAA. Il a déjà tous les attributs pour être défenseur central dans la MLS dès cette saison.

Francis Atuahene - Attaquant (Université du Michigan)

Très rapide, il sait faire les bonnes courses pour s’offrir en cible à ses coéquipiers. Il brille particulièrement dans les situations à un contre un parce qu’il n’est jamais intimidé et qu’il dégage beaucoup de confiance. Sa plus grande qualité réside dans le fait qu’il est potentiellement prêt à jouer dans la MLS dès cette saison. Le potentiel est très grand pour autant qu’il améliore sa touche finale.

Christopher Mueller - Attaquant (Université du Wisconsin)

C’est un attaquant qui risque plutôt de se développer comme ailier dans la MLS. C’est d’autant plus vrai qu’il a été le meilleur passeur de la NCAA la saison dernière avec 20 passes décisives. Ses qualités de passeur sont indéniables, mais il est aussi capable de marquer, ce qui est un boni fort intéressant.

Joao Moutinho - Défenseur (Université d’Akron)

C’est un fier compétiteur qui est combatif, même s’il vient tout juste de terminer sa première année à l’université. Capable de jouer efficacement comme arrière central, on le pressent pour évoluer sur le flanc gauche, mais il pourrait tout aussi bien aboutir comme milieu défensif. C’est donc un joueur polyvalent qui a besoin de trouver la bonne chaise pour mieux se développer. On parle beaucoup de la qualité de son pied gauche.