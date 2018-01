Top 10 des moments marquants de la carrière d'Eric Lindros

En retirant le chandail numéro 88 d’Eric Lindros, jeudi avant un match à domicile contre les Maple Leafs de Toronto au Wells Fargo Center, les Flyers de Philadelphie tiennent à ce que tous se souviennent de la trop courte carrière d’une étoile filante de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Une courte carrière, certes, mais fertile en rebondissements. TVA Sports a préparé un top 10 des moments marquants de la carrière Lindros, une robuste et puissante machine de hockey honnie par les partisans des défunts Nordiques de Québec, mais adulée par les témoins de la fameuse «Legion of Doom» des années 1990.

1. La terreur des Generals d’Oshawa

Lindros est une idole à Oshawa, ville ontarienne située à 2h30 de route de sa municipalité natale de London. Le jeune géant avait guidé les Generals vers le titre de la Coupe Memorial en 1990 en vertu d’une récolte de 36 points en 17 matchs des séries, à 16 ans seulement. Allait suivre une saison de 71 buts et 149 points; Lindros était le meilleur espoir en vue du repêchage de la LNH en 1991.

Fait à noter : au début de sa carrière junior, Lindros a refusé de se joindre aux Greyhounds de Sault Ste. Marie, l’équipe qui l’avait choisi au repêchage de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

2. Le rêve impossible des Québécois

22 juin 1991 : avec le tout premier choix du repêchage de la LNH, les Nordiques sélectionnent Eric Lindros. On connaît la suite : sachant que la jeune vedette refuse catégoriquement de jouer à Québec, le président Marcel Aubut et la direction l’échangent lors du repêchage suivant contre Mike Ricci, le gardien Ron Hextall, Chris Simon, Kerry Huffman, Steve Duchesne, deux choix de premier tour au repêchage, une compensation financière et un certain... Peter Forsberg. Le tout, au Forum de Montréal.

Longtemps, des fans de la Vieille Capitale ont haï Lindros d’avoir levé le né sur leur équipe, partiellement à cause du fait français. Le membre du Temple de la renommée du hockey nie aujourd'hui ce dont on l'a accusé : «La décision de ne pas jouer pour Québec était basée seulement sur le propriétaire», a-t-il déjà déclaré en évoquant Aubut.

Crédit photo : NHL.com

3. Des débuts fracassants

Gros, fort et habile, Lindros prend la LNH d’assaut en 1992. Trois saisons de plus de 40 buts avant 23 ans, une campagne de 115 points en 1995-1996 et le trophée Hart en 1995 au terme d’une saison écourtée par un conflit de travail. Ancre d’un trio surnommée «The Legion of Doom» complété par John LeClair et Mikael Renberg, «The Big E» mène les Flyers en tant que capitaine à la finale de la coupe Stanley en 1997, finale remportée en quatre rencontres par les Red Wings de Detroit.

C’est lors de ces cinq saisons magiques que Lindros s’est élevé au statut de légende du hockey nord-américain et que la LNH le considère aujourd’hui comme l’un des 100 meilleurs joueurs de son histoire.

4. En parallèle...

Peter Forsberg ne dispute qu’une saison à Québec, en 1994-1995. La nouvelle vedette suédoise déménage en compagnie des Nordiques dans la controverse au Colorado et l’Avalanche soulève la coupe Stanley dès 1996. Les Flyers ont-ils échoué en donnant la lune aux Nordiques quelques années auparavant? Avec des «si», on pourrait refaire le monde, mais Forsberg, Joe Sakic et l’Avalanche furent, au même titre que les Red Wings de Detroit de Steve Yzerman et les Devils du New Jersey de Martin Brodeur, l’une des plus grandes équipes de la fin des années 1990 et du début des années 2000, voire de l’histoire.

Comme Lindros, la carrière de Forsberg - un autre produit du premier tour du repêchage de 1991 - fut écourtée par les blessures.

5. Les problèmes commencent

Lindros subit sa première commotion cérébrale en 1998 quand le défenseur des Penguins de Pittsburgh Darius Kasparaitis le force au repos pendant 18 matchs. On lui recensera quatre commotions lors de la seule saison 1999-2000, avant son départ de Philadelphie en 2001 par le biais d’un échange avec les riches Rangers de New York. Et Lindros est encore à quelques années de la trentaine...

Scott Stevens frappe Eric Lindros en séries (2000) - TVA Sports

Le dernier moment d'Eric Lindros dans l'uniforme des Flyers (Youtube HockeyWebCast).

Ne négligeons pas non plus une hémorragie interne et un collapsus pulmonaire subis en avril 1999 après un match contre les Predators à Nashville : un coéquipier avait trouvé Lindros dans un bain et insisté pour le faire envoyer à l’hôpital, malgré l’intention de l’équipe de le retourner à Philadelphie. Ce jour-là, l’Ontarien était passé près de la mort.

À l’époque, la science des traumatismes à la tête n’est pas aussi avancée et le personnel médical des Flyers ne traite peut-être pas les blessures de Lindros aussi sérieusement qu’il ne le faudrait. Le directeur général Bobby Clarke critique publiquement la durabilité de son joueur étoile et lui retirera son capitanat. Les Flyers refusent de l’échanger aux Maple Leafs de Toronto, là où Lindros désire jouer; Lindros refuse donc de jouer lors de la saison 2000-2001.

Les totaux d'Eric Lindros chez les Flyers : 290 buts, 369 aides, 659 points en 486 matchs de saison régulière

946 minutes de pénalité

24 buts, 33 aides, 57 points en 50 matchs éliminatoires

6. New York, New York

Malgré une année sabbatique, Lindros continue de produire. Le nouveau joyau des Rangers compte 37 buts et récolte 36 mentions d’aide en 72 parties en temps que leader offensif à New York. Lindros et les vieux «Blue Shirts» de Mark Messier (40 ans), de Theoren Fleury (33 ans), de Brian Leetch (33 ans) et de Pavel Bure (30 ans) ne réalisent toutefois rien qui vaille et ne participent pas aux séries.

Crédit photo : REUTERS

7. La huitième et dernière commotion cérébrale

Lindros connaît une baisse de production offensive en 2002-2003, mais ne subit aucune blessure. Lors de la campagne suivante, victime de la huitième et dernière commotion cérébrale officielle de sa carrière, l’attaquant ne dispute que 39 parties. Les Rangers ne retiennent pas ses services quand il devient joueur autonome sans compensation à l’été.

8. Le déclin

Lindros passe une autre année sans jouer dans la LNH; cette fois, ce n’est pas à cause de son état de santé à proprement dit, mais bien à cause du lock-out qui a fait avorter la saison 2004-2005. Quand l’action reprend en 2005-2006, la vedette vieillissante est un membre des Maple Leafs en vertu d’un contrat d’un an et 1,55 million $.

La malchance s’attaque non pas à la tête de Lindros cette fois, mais à son poignet gauche. Le joueur de centre est victime d'une déchirure ligamentaire en décembre, puis blesse à nouveau ce poignet au printemps. Il aura eu le temps d’amasser 11 buts et autant d’aides en 33 matchs.

9. La retraite à 34 ans

Lindros paraphe une entente d’un an avec les Stars de Dallas, club pour lequel il totalise 26 points en 49 matchs, mais est blanchi de la feuille de pointage en trois rencontres des séries. C’est la fin d’un des chapitres les plus rocambolesques de l’histoire du hockey. Lindros prend sa retraite en novembre 2007, à l’âge précoce de 34 ans.

Après sa carrière de hockeyeur, Lindros se tient loin de la controverse et s’implique dans de nombreuses nobles causes, à commencer par un don de 5 millions $ au réseau du London Health Sciences Centre dans sa ville natale le jour même de sa retraite. Il a également contribué au travail de l’organisme sans but lucratif Habitat for Humanity, dont la mission est de loger des gens dans le besoin à l’international.

10. L’absolution

Au bout de sept années d’admissibilité et de débats, le Temple de la renommée accueille finalement Lindros entre ses murs, en compagnie du défunt entraîneur-chef Pat Quinn. Il n’est pas facile de faire sa place parmi les immortels du hockey avec seulement 760 matchs de la LNH au compteur, mais comment ignorer éternellement un joueur qui, malgré les blessures graves, inscrivait 1,36 point par rencontre entre 1992 et 2000? Seuls les légendaires Mario Lemieux et Jaromir Jagr le surpassaient à l’époque.

Les honneurs individuels d’Eric Lindros

Trophée Hart (1995)

Trophée Lester B. Pearson (1995)

Sept invitations au match des étoiles (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002)