Saphir Taïder s’amène avec l’Impact

L’Impact de Montréal se serait entendu avec le milieu de terrain du FC Bologne Saphir Taïder, mercredi.

C'est enfin réglé. Saphir Taïder s'amène à Montréal avec un contrat à long terme, selon plusieurs sources et divers médias. #IMFC #Mercato — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) January 17, 2018

Selon l'Équipe, le joueur de 25 ans aurait accepté une entente de trois ans avec le Bleu-blanc-noir.

Taïder faisait l’objet de rumeurs le liant à l’Impact depuis que le départ de Blerim Dzemaili a été confirmé.

«Taïder fait partie des joueurs qui sont sportivement intéressants pour le remplacer», avait même mentionné l’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, la semaine dernière.

Né en France, Taïder a 25 ans et a commencé sa carrière professionnelle avec Grenoble. En Italie, il a évolué avec l’Inter Milan et Sassuolo, notamment, en plus du FC Bologne.

Il a représenté l’Algérie à une quarantaine de reprises depuis le début de sa carrière, ayant entre autres participé à la Coupe du monde de 2014 au Brésil.