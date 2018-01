Rien ne va plus entre Yelich et les Marlins

L’agent de Christian Yelich, voltigeur des Marlins de Miami, Joe Longo a fait savoir que le lien entre son client et l’organisation était «irrémédiablement brisé» et qu’une transaction avant le début du camp d’entraînement serait dans l’intérêt de tout le monde.

Longo s’est entretenu avec le réseau ESPN, mardi, et il a mentionné que Yelich était aigri à la suite des transactions qui ont envoyé sous d’autres cieux Giancarlo Stanton, Marcell Ozuna et Dee Gordon.

«Ils ont un plan et je le respecte, mais ce plan ne devrait pas inclure Christian à ce stade-ci de sa carrière, a noté l'agent. Il est au milieu des meilleures années de sa carrière et il ne mérite pas de se retrouver au sein d’une équipe qui aura plus que 100 défaites.»

Yelich, 26 ans, porte les couleurs des Marlins depuis 2013.

En 2017, il a maintenu une moyenne au bâton de .282, frappé 18 circuits et produit 81 points.

«Il aime la ville de Miami et il adore les partisans et il est désolé que ça se termine ainsi, mais je pense que s’il doit se présenter au camp d’entraînement dans ces circonstances, ça ne peut qu’être inconfortable pour les deux côtés», a conclu Longo.