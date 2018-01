Que sont devenus les médaillés d’or de Londres?

Publié aujourd'hui à 08h29

Mis à jouraujourd'hui à 08h36

Je reviens régulièrement là-dessus : il y a un proverbe qui dit que le passé est garant de l'avenir. À la boxe, une carrière chez les amateurs est très souvent un présage d’une carrière professionnelle.

Bien sûr, il y a des exceptions. Le plus bel exemple chez nous est sans contredit Éric Lucas suivi pas bien loin derrière par Joachim Alcine. D’autres comme Arturo Gatti et David Lemieux ont mangé les bandes en devenant professionnels à 18 ans.

Cinq ans et demi plus tard, j’ai pensé qu’il serait intéressant d’examiner le parcours des médaillés d’or masculins des Jeux de 2012.

+91 kg. Anthony Joshua, Angleterre, 20-0-0,20 K.-O., champion WBA et IBF

Le géant de 6 pieds, 6 pouces et 250 livres est champion du monde depuis l’an passé. Sa victoire fracassante sur le légendaire Wladimir Klitschko (64-5-0, 53 K.-O.) au Stade Wembley d’Angleterre l’a consacré. Son prochain coup d’éclat sera au mois de mars contre l’actuel champion WBO Joseph Parker (24-0-0, 18 K.-O.). L’Américain, aussi champion, Deontay Wilder lui fait un peu d’ombre.

91 kg. Olksandr Usyk, Ukraine, 13-0-0,11 K.-O., champion WBO

Le gaucher de 6’3’’, très athlétique, est champion du monde depuis 2016. Il se prépare pour un combat d’unification contre le Letton Mairis Briedis (23-0-0, 18 K.O.) à la fin du mois.

81 kg. Egor Mekhontcev, Russie, 13-0-1, 8 K.-O.

Un autre gaucher, qui vit des moments plus difficiles toutefois. Victoire majoritaire à son dernier combat contre le Vénézuélien Perdomo 24-8-0,16 Kos et combat nul le combat précédent contre le modeste Alexander Johnson (16-4-1, 7 K.-O.) battu sèchement précédemment par Artur Beterbiev et Eleider Alvarez. Quand ça va mal, ça va mal.

75 kg. Ryota Murata, Japon, 13-1-0, 10 K.-O., champion WBA

Sa victoire revanche sur l’intriguant Hassam NDam (36-3-0, 21 K.-O.) par abandon au septième round a rassuré son peuple. Pas nous.

69 kg. Serik Sapiev, Kazakhstan

Le gagnant du précieux trophée Val Barker, identifiant le meilleur boxeur des Jeux, a décidé curieusement de ne pas faire le saut chez les professionnels. Héros national, un timbre le représentant sur le podium a été mis sur le marché.

64 kg. Roniel Iglesias, Cuba

ll n’a pas trouvé la porte de la sortie.

60 kg. Vasyl Lomachenko, Ukraine, 10-1-0, 8 K.-O., champion WBO

Sa seule défaite a été en combat de championnat du monde contre le Mexicain Orlanda Salido à son deuxième combat en carrière. Salido n’aurait plus aucune chance aujourd’hui. La locomotive ukrainienne est considérée par plusieurs comme le meilleur boxeur au monde.

56 kg. Luke Campbell, Angleterre, 17-2-0, 14 K.-O.

Boxeur gaucher qui tarde à se hisser au sommet. Ses visites au tapis inquiètent.

52 kg. Robeisy Ramirez, Cuba

Il a le même problème qu’Iglesias.

49 kg. Shiming Zou, Chine, 9-2-0,2Kos, ex-champion WBO

La première grande vedette de la boxe chinoise, qui n’a malheureusement que sa technique et son instinct pour rivaliser avec les gros bras.

En terminant, deux des trois filles championnes de Londres, Claressa Shields et Katie Taylor sont actuellement championnes du monde et la troisième Nicola Adams ne devrait pas tarder.

Pas mal bon le proverbe du début!