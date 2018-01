Plus de 300 tireurs attendus pour la Coupe Canada

En 2000 au PEPS et en 1984 à l’aréna de Sainte-Foy, la région avait été l’hôte du championnat canadien. Pour la Coupe Canada, plus de 300 tireurs seront au rendez-vous.

Entraîneur-chef du club Estoc, Guy Boulanger s’attend à une chaude lutte à l’épée masculine chez les seniors, épreuve qui se déroulera vendredi. «C’est l’arme la plus forte au Canada et celle où il y a le plus de profondeur, a-t-il mentionné. On ne sait jamais qui va gagner. Ça va être l’épreuve la plus relevée de la compétition.»

L’Estoc misera sur deux tireurs qui peuvent aspirer aux grands honneurs. «À 41 ans, Vincent Pelletier est encore un prétendant à la victoire, a affirmé Boulanger au sujet de son protégé et aussi son bras droit au club comme entraîneur adjoint. En vieillissant, certains perdent de la rapidité, mais leur sens tactique s’améliore et ils peuvent ainsi déranger les petits jeunes. La présence de Vincent au club est fantastique. Il est encore costaud, mais il donne aussi des conseils aux plus jeunes.»

Autres joueurs à surveiller

Au cours de la dernière année, Boulanger a aussi reçu un cadeau inespéré. Débarqué au Canada il y a moins de trois ans, Erik Medina Diaz a déménagé à Québec en raison de l’escrime, après un premier arrêt en sol canadien à Trois-Rivières.

«Erik est un ancien membre de l’équipe nationale cubaine, a souligné Boulanger. Il a terminé au troisième rang du championnat canadien l’an dernier. On aimerait accueillir des athlètes de son calibre tous les ans.»

Seul Canadien à l’épée aux Jeux olympiques de Rio en 2016, où il a été éliminé à son premier combat, Maxime Brinck-Croteau est lui aussi un prétendant à la victoire. Natif du Québec, il porte maintenant les couleurs d’un club de la région de Toronto, lui qui a remporté l’or au championnat canadien l’an dernier.

Finalement, Loïc Beaulieu, du club STH, complète le quatuor à surveiller à l’épée, lui qui a pris le deuxième rang au national en 2017.

Blessé, le vétéran Tomy Linteau brillera par son absence, tout comme Marilyne Plante qui est actuellement à Cuba pour une étape de la Coupe du monde.