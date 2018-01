L’offensive s’anime tardivement chez les Remparts

Pendant une cinquantaine de minutes, mercredi soir, au Centre-200 de Sydney, les attaquants des Remparts des Québec ressemblaient à des adolescents trop gênés de se présenter sur le plancher de danse du gymnase de leur l’école secondaire.

Après près de 50 minutes d’observation passive, les Remparts ont finalement pris leur courage à deux mains et ils ont comblé un déficit de deux buts pour l’emporter par 3-2, en prolongation, aux dépens des Screaming Eagles du Cap-Breton, devant une foule annoncée de 1929 spectateurs.

«Après la deuxième période, j’avais mentionné aux gars que dans la vie tu obtiens ce que tu mérites. En troisième, ils n’ont jamais lâché après le deuxième but des Screaming Eagles et ils ont été récompensés pour leurs efforts», a mentionné l’entraineur Philippe Boucher.

Kurashev se démarque

Greg MacLeod, récepteur dans l’enclave d’une passe parfaite de Philipp Kurashev, a mis fin au match à la 40e seconde du surtemps en mystifiant le gardien Kyle Jessiman à l’aide d’un tir sur réception.

«Kurashev a joué l’un de ses meilleurs matchs de la saison», a tranché l’entraineur.

Matthew Boucher et Pascal Laberge avaient préalablement permis aux visiteurs de s’assurer d’un point de classement.

«Le but de Matthew, compté environ une minute après le deuxième but du Cap-Breton fut un moment décisif de la partie. Puis, MacLeod a encore joué un fort match», a enchainé l’entraineur en chef.

Brooklyn Kalmikov, une recrue de 16 ans sélectionnée en 1ere ronde (15e) à la dernière séance de repêchage a réussi le premier but des locaux durant une supériorité numérique. Pour Kalmikov, une jeunesse de la couronne nord de Montréal, il s’agissait de son 13e but de la saison.

Tyler Hylland, bénéficiaire de la quatrième échappée des Eagles lors de désavantages numériques, a également trompé la vigilance d’Antoine Samuel.

«Les Eagles sont agressifs en désavantage numérique. Hylland est l’un des bons patineurs de notre ligue. Puis, ils ont profité de mauvaises sélections de jeu.»

Alain expulsé

À la première période, hors d’équilibre en poursuite de rondelle dans le territoire des Diables rouges, Isiah Campbell a encaissé un coup d’épaule de Marc-Olivier Alain avant de percuter la rampe. Sonné, Campbell a reçu la visite du thérapeute sportif des Eagles avant de regagner son banc.

Alain a pour sa part retraité à son vestiaire parce que sanctionné d’une majeure et d’une extrême inconduite de partie. L’entraineur Philippe Boucher a eu beau protester durant l’arrêt de jeu prolongé auprès de Todd Thomander et Jeff Heron, les zèbres ont fait la sourde oreille et les Remparts ont joué les 52 dernières minutes avec seulement cinq défenseurs.

«Nous sommes partis de Québec deux jours à l’avance et les gars étaient bien reposés. Puis, des défenseurs comme Andrew Picco et Étienne Verrette semblent apprécier le surplus de travail. Ils ont été très solides ce soir», a loué Boucher.

En deux lignes

- Blessé dès sa deuxième présence, Mikaël Robidoux a dû abdiquer et il ne revêtira pas l’uniforme à Moncton (vendredi) ni à Saint John samedi. «Son voyage est terminé et on attendra d’autres examens avant de se prononcer sur la gravité de sa blessure», a dit Boucher.

- L’attaquant Pierrick Dubé de même que les défenseurs Tomas Dajcar et Braeden Virtue n’ont pas enfilé l’uniforme des Remparts au Centre 200.

- À l’écart de la compétition depuis le 18 novembre en raison d’une blessure au bas du corps, le défenseur Ross MacDougall a raté un 22e match d’affilée hier soir. Âgé de 20 ans, cet ancien des Remparts devait être la pièce maitresse de la défensive des Screaming Eagles cette saison. Son retour au jeu est prévu vers la fin janvier.

- Blessé au haut du corps le 6 janvier, lors d’un duel face à l’Océanic de Rimouski, le gardien Kevin Mandolese, l’un des trois meilleurs espoirs masqués de la LHJMQ en prévision de la prochaine séance de repêchage de la LNH, brillait également par son absence. Kyle Jessiman a donc amorcé un cinquième match d’affilée, après un trois en quatre joué sur les glaces de Saguenay, Québec et Baie-Comeau en fin de semaine dernière. Ian Smallwood et Kyle McGrath étaient les autres absents chez les Eagles.